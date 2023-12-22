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В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства - РИА Новости, 22.12.2023
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13:53 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakaz-1917464558.html
В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства
В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства - РИА Новости, 22.12.2023
В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства
В Петербурге по делу об организации убийства задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:53
2023-12-22T13:53
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. В Петербурге по делу об организации убийства задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, сообщил городской главк СК РФ. Как информирует ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году. "С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании", - уточняют в главке. После этого Тютин из "личной неприязни" к своему знакомому решил организовать и его убийство. Как отмечают в СК, для этого "не позднее декабря 2023 года" он привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины. "Однако свой преступный умысел Тютин до конца не довел, поскольку киллер отказался совершить убийство и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Двадцать первого декабря... Тютин был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Тютину предъявлено обвинение по статьям об организации приготовления к убийству по найму, заключают в ведомстве. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены. "При этом параллельно с этим "заказом" он решил довершить ранее запланированное преступление в отношении своей родственницы - правда, уже в более легком варианте. "Заказчик" предложил исполнителю подкараулить женщину и избить ее так, чтобы она попала в больницу", - рассказал собеседник агентства. Сотрудники уголовного розыска предотвратили эти преступления. По его информации, Тютина, который живет в Ленинградской области, задержали в кинотеатре, когда он смотрел фильм.
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
https://ria.ru/20231219/putin-1916756058.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства

Участник СВО, ранее осужденный за убийства в Петербурге, задержан за новый заказ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. В Петербурге по делу об организации убийства задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, сообщил городской главк СК РФ.
Как информирует ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году.
"С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании", - уточняют в главке.
После этого Тютин из "личной неприязни" к своему знакомому решил организовать и его убийство. Как отмечают в СК, для этого "не позднее декабря 2023 года" он привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины.
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"Однако свой преступный умысел Тютин до конца не довел, поскольку киллер отказался совершить убийство и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Двадцать первого декабря... Тютин был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Тютину предъявлено обвинение по статьям об организации приготовления к убийству по найму, заключают в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены.
"При этом параллельно с этим "заказом" он решил довершить ранее запланированное преступление в отношении своей родственницы - правда, уже в более легком варианте. "Заказчик" предложил исполнителю подкараулить женщину и избить ее так, чтобы она попала в больницу", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники уголовного розыска предотвратили эти преступления. По его информации, Тютина, который живет в Ленинградской области, задержали в кинотеатре, когда он смотрел фильм.
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