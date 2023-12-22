https://ria.ru/20231222/zakaz-1917464558.html

В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства

В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства - РИА Новости, 22.12.2023

В Петербурге участника СВО задержали по делу об организации убийства

В Петербурге по делу об организации убийства задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:53

2023-12-22T13:53

2023-12-22T13:53

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. В Петербурге по делу об организации убийства задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, сообщил городской главк СК РФ. Как информирует ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году. "С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании", - уточняют в главке. После этого Тютин из "личной неприязни" к своему знакомому решил организовать и его убийство. Как отмечают в СК, для этого "не позднее декабря 2023 года" он привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины. "Однако свой преступный умысел Тютин до конца не довел, поскольку киллер отказался совершить убийство и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Двадцать первого декабря... Тютин был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Тютину предъявлено обвинение по статьям об организации приготовления к убийству по найму, заключают в ведомстве. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены. "При этом параллельно с этим "заказом" он решил довершить ранее запланированное преступление в отношении своей родственницы - правда, уже в более легком варианте. "Заказчик" предложил исполнителю подкараулить женщину и избить ее так, чтобы она попала в больницу", - рассказал собеседник агентства. Сотрудники уголовного розыска предотвратили эти преступления. По его информации, Тютина, который живет в Ленинградской области, задержали в кинотеатре, когда он смотрел фильм.

https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916756058.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)