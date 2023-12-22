https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html

Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества - РИА Новости, 22.12.2023

Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:24

2023-12-22T11:24

2023-12-22T11:37

россия

уфа

роскачество

религия

общество

республика башкортостан

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе, рассказали РИА Новости в организации."Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay cтал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль". Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан, городе Уфе", - заявили там.Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.В октябре Роскачество также сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, – это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html

россия

уфа

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, уфа, роскачество, общество, республика башкортостан, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)