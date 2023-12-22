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Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества - РИА Новости, 22.12.2023
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Религия
 
11:24 22.12.2023 (обновлено: 11:37 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html
Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества
Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества - РИА Новости, 22.12.2023
Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества
Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:24
2023-12-22T11:37
россия
уфа
роскачество
религия
общество
республика башкортостан
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе, рассказали РИА Новости в организации."Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay cтал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль". Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан, городе Уфе", - заявили там.Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.В октябре Роскачество также сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, – это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html
россия
уфа
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россия, уфа, роскачество, общество, республика башкортостан, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Россия, Уфа, Роскачество, Религия, Общество, Республика Башкортостан, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

Ресторан татарской кухни в Уфе получил первый сертификат халяль от Роскачества

© РИА Новости / Щербаков | Перейти в медиабанкНациональные татарские блюда
Национальные татарские блюда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Щербаков
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Национальные татарские блюда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе, рассказали РИА Новости в организации.
"Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay cтал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль". Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан, городе Уфе", - заявили там.
Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.
В октябре Роскачество также сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, – это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
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РелигияРоссияУфаРоскачествоОбществоРеспублика БашкортостанФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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