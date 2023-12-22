Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества
Ресторан татарской кухни в Уфе получил первый сертификат халяль от Роскачества
Национальные татарские блюда. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе, рассказали РИА Новости в организации.
"Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay cтал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль". Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан, городе Уфе", - заявили там.
Отмечается, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам, но и проверку концепции заведения: не должно быть элементов интерьера, дизайна, противоречащих этике ислама. Большое внимание уделяется внешнему виду и способам обслуживания персонала. Кроме того, в таких заведениях должна быть молельная комната для посетителей и для работников предприятия.
В октябре Роскачество также сообщало, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, – это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.