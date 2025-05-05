https://ria.ru/20250505/voznesenie-1792478145.html

Вознесение Господне: суть и традиции праздника

Вознесение Господне 2025: какого числа, суть православного праздника и традиции

Вознесение Господне: суть и традиции праздника

Вознесение Господне — православный праздник в честь Вознесения Христа на небо. В чем суть праздника, история возникновения, что можно делать в этот день и что... РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вознесение Господне — православный праздник в честь Вознесения Христа на небо. В чем суть праздника, история возникновения, что можно делать в этот день и что нельзя, традиции и приметы, связанные с Вознесением, когда праздник будет в 2025 году — в материале РИА Новости.Вознесение ГосподнеВознесение Христа — одно из главных событий Нового Завета. После этого, согласно вероучению, Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом с верующими.Какого числаПраздник двунадесятый (один из двенадцати главных в христианстве). Кроме того, он переходящий (каждый год дата разная), но при этом строго привязан к празднованию Пасхи: отмечается на 40-й день после Воскресения Христова. А поскольку главное христианское торжество неизменно приходится на воскресенье, то и Вознесение всегда выпадает на один и тот же день - четверг. В 2025 году православные и католики отпразднуют его в один и тот же день — 29 мая.Суть праздникаХристос показал, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела. В христианстве тело — это сосуд души. Но телесная природа человека пострадала от первородного греха. Иисус же восстановил ее первоначальное достоинство своим появлением, распятием, воскресением и вознесением. Поэтому Вознесение — это важнейшее звено в спасении человечества.Этот день символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и на вечную жизнь в теле, не подверженном болезням и смерти.Праздник напоминает христианам о физическом уходе Иисуса, но в этом нет печали, так как появляется надежда на будущую встречу в Царстве Небесном.История праздникаИзначально праздники Вознесения и Троицы (день сошествия на апостолов Святого Духа) не были разделены десятью днями, эти события вспоминали и чтили одновременно. Но в конце IV века сложилась традиция отмечать Вознесение на сороковой день после Пасхи, а Троицу — на пятидесятый.Первое упоминание о том, как христиане празднуют Вознесение Господне, сохранилось в дневниках паломницы Эгерии (Этерии) , которая в IV столетии посетила Иерусалим и побывала на горе Елеон, откуда по преданию вознесся Христос. Сейчас на этом месте стоит часовня, построенная в XII веке.Событие праздникаСобытие подробно описывается в Евангелиях от Луки, от Марка и Деяниях святых апостолов: в течение сорока дней после своего воскресения Иисус приходил к апостолам и рассказывал о царстве Божием, потом привел их на Елеонскую гору и сказал, что необходимо распространять среди людей знания, полученные от него, после чего вознесся на небо. Появившиеся после этого два ангела пообещали апостолам, что настанет момент, когда Христос вернется таким же образом, как и ушел, для того чтобы вершить суд над живыми и мертвыми.О Вознесении Господнем написано в Новом Завете: "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".БогослужениеНа Вознесение священники облачаются в белые одежды и служат в них все десять дней, вплоть до Троицы. Праздник Вознесения Господня начинается в среду вечером, в храме совершается Всенощное бдение, утром в четверг — Литургия Иоанна Златоуста, на которой читается тропарь "Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира", в котором и объясняется смысл праздника.МолитвыВ храмах в этот день звучат:Как отмечаютДень перед Вознесением называется "Отдание Пасхи", традиционно проводится крестный ход и служится Всенощная.В католичестве на праздник Вознесения совершают несколько особых обрядов, например, во время мессы происходит благословение винограда, тушение пасхальной свечи, а в некоторых храмах статую Иисуса поднимают до самого потолка, что символизирует сам процесс вознесения на небо.Традиции и обычаиНаши предки после торжественного богослужения всей семьей ходили в гости к родным и друзьям, это называлось “ходить на перепутье”, и приносили в подарок особые пшеничные хлебцы с медом — "лесенки".А вот ржаные "лесенки" детвора обычно относила в поле — чтобы выше к небу тянулись рожь и лен, или на кладбище — помянуть умерших. Также стряпали особые блины "Христовы лапотки" — "Христу на дорожку".Поскольку Вознесение приходится на май или июнь, в народе считалось, что в этот день лето окончательно вступает в свои права, отцветают плодовые деревья, а птицы приветствуют наступление тепла.Что нельзя делать в этот деньВ этот день запрещено ругаться, спорить, грешить и желать зла другому. Нельзя отказывать странникам и нищим в подаянии, так как согласно древним поверьям сам Христос после Пасхи сорок дней ходил в образе нищего и просил милостыню. Лучше всего отложить несрочные дела и тяжелую работу, не заниматься садом и огородом, а посвятить время молитве и посещению храма.Что готовитьЦерковь не советует делать в этот день шумных застолий, но так как праздник всегда приходится на четверг, не являющийся постным днем, пища может быть разнообразна: присутствует мясо, рыба, молоко. Хозяйки пекут особый продолговатый хлебец, начиненный зеленым луком, на нем из теста делают семь полосок, символизирующих ступени, по которым Христос поднимался на небо. Этот хлеб называется "лесенка" или "лествица", съесть такое угощение на Вознесение Господне — особая традиция.Также на праздничном столе всегда присутствовали вознесенские блины, которые в народе называли "лапотками" или "лапоточками". Символичное блюдо — выпечка в виде обуви (сандалий, сапог), считалось, что Христос за время пребывания на русской земле полностью стоптал свою обувь.Иконография праздникаИз-за того что ранее Вознесение и Троицу праздновали вместе, большое количество раннехристианских икон совмещают изображения. В средневизантийский период утвердили окончательный стиль иконы, посвященной Вознесению. Христос изображался сидящим на престоле, радуге или небесной сфере. В русских иконостасах Вознесение Господне появилось с середины XIV века, многочисленные иконы имеют одну и ту же композицию: в центре изображена Богоматерь, два ангела, указывающие на небо, а двенадцать апостолов славят Христа, которого поддерживают ангелы.Каноны и АкафистыКанон ( от греческого κανών, "правило, мерило, норма") — разновидность церковной молитвенной поэзии в виде гимна, состоящего из девяти песен, первая строфа каждой называется ирмосом, остальные (четыре-шесть) — тропарями. В нем сопоставляются ветхозаветные события и образы нового завета.Акафист (от греческого akathistos, "неседальная песнь", "песнь, на которой не сидят") — это хвалебное песнопение, посвященное Богу, его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам, состоящее из 25 песен, разделенных две группы:Акафист поют исключительно стоя, исключение делают только беременным и немощным.На Вознесение в храмах читают акафисты и каноны, посвященные этому событию.Храмы во имя Вознесения ГосподняТак как праздник издревле почитается на Руси, храмов и монастырей, посвященных этому событию, достаточно много.ПравославныеВ 1407 году княгиня Евдокия, вдова Дмитрия Донского, основала в память о муже в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, в который и постриглась в монахини. Впоследствии он стал усыпальницей для многих княжеских и царских жен и дочерей, но после 1917 года монастырь был закрыт, а в 1929-м разрушен, на его месте сейчас находится административное здание Кремля. Захоронения княгинь и цариц были перенесены в подвалы Архангельского собора. Другие Вознесенские монастыри и храмы сохранились до нашего времени. Например, в Пскове находится Старовознесенский (1420 года постройки) и Нововознесенский (1467 года) храмы, в Москве их целых пять, наиболее известный в Коломенском, это первый на Руси каменный шатровый храм, созданный в 1532 году.А также: собор Вознесенского Оршина монастыря в поселке Оршино Калининского района Тверской области, церковь Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря в Пскове, церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде, церковь на Никитской улице в Москве, церковь в Ростове Великом Ярославской области и многие другие, которые были освящены в честь Вознесения.СтарообрядческиеСтарообрядцы продолжили древнерусскую традицию строительства храмов Вознесения. В честь Вознесения Господня освящен храм Русской Древлеправославной Церкви в городе Злынке Брянской области, Древлеправославной Поморской Церкви в Литве, единоверческий храм в деревне Мисцево Орехово-Зуевского района Московской области, церкви в поселке Баранчинский Свердловской области, в США — Покрово-Вознесенский белокриницкий приход города Джервейсе.Вознесение Господне в искусствеВознесению уделяли внимание художники и поэты разных эпох. Живописцы Пьетро Перуджино (1448-1523), Франческо Бартолоцци (1725-1815), Поль Гюстав Доре (1832-1883), Бенвенуто Тизи (1481-1559) и многие другие писали картины с изображением Вознесения Христа, которые хранятся в музеях мира. Живописными мозаиками украшены Вознесенская церковь в Иерусалиме, Базилика Святого Розария (Нотр-Дам дю Розер во Франции), собор Сан-Марко в Венеции. Скульптурные барельефы украшают Стренгнесский собор в Швеции, церковь дель-Сальвадор в Испании, красочные витражи можно увидеть в соборе Святого Джайлза в Великобритании, церкви Нотр-Дам де Бон-Порт во Франции, церкви Иоанна Крестителя в США.В России свои произведения Вознесению Господню посвящали поэты Вильгельм Кюхельбекер, Сергей Ширинский-Шихматов, Евгений Милькеев, Вячеслав Иванов, художники Алексей Егоров, Михаил Врубель, Клавдий Лебедев, Николай Шаховской.Погода на ВознесениеПочти все приметы, связанные с погодой на праздник, позитивны.

https://ria.ru/20250505/subbota-1833322217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, православие, иисус христос, дмитрий донской, москва, иерусалим