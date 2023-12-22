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В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом
В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом - РИА Новости, 22.12.2023
В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом
Случаи заболеваемости гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области, следует из данных управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:31
2023-12-22T15:31
2023-12-22T15:33
ярославская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гонконг
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Случаи заболеваемости гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области, следует из данных управления Роспотребнадзора по региону. Гонконгский грипп - острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. В начале декабря республиканское управление Роспотребнадзора сообщало об обнаружении гонконгского гриппа в Якутии. Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал данные по заболеваемости в регионе на 50 неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря). Отмечается, что эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен. "Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС - вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В", - говорится в сообщении. Ведомство не уточняет, кто и в каком количестве заболел гриппом А2(H3N2), который называют гонконгским. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.
https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html
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ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гонконг, здоровье - общество
Ярославская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Гонконг, Здоровье - Общество
В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом
В Ярославской области выявили случаи заболеваемости гонконгским гриппом H3N2
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости.
Случаи заболеваемости гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области, следует из данных
управления Роспотребнадзора по региону.
Гонконгский грипп - острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге
в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие.
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В начале декабря республиканское управление Роспотребнадзора сообщало об обнаружении гонконгского гриппа в Якутии.
Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал данные по заболеваемости в регионе на 50 неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря). Отмечается, что эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен.
«
"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС - вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В", - говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет, кто и в каком количестве заболел гриппом А2(H3N2), который называют гонконгским.
Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.
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