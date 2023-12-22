https://ria.ru/20231222/gripp-1917505449.html

В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом - РИА Новости, 22.12.2023

В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

Случаи заболеваемости гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области, следует из данных управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:31

2023-12-22T15:31

2023-12-22T15:33

ярославская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гонконг

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Случаи заболеваемости гонконгским гриппом выявлены в Ярославской области, следует из данных управления Роспотребнадзора по региону. Гонконгский грипп - острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. В начале декабря республиканское управление Роспотребнадзора сообщало об обнаружении гонконгского гриппа в Якутии. Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал данные по заболеваемости в регионе на 50 неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря). Отмечается, что эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен. "Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС - вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В", - говорится в сообщении. Ведомство не уточняет, кто и в каком количестве заболел гриппом А2(H3N2), который называют гонконгским. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.

https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html

https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html

ярославская область

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гонконг, здоровье - общество