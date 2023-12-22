https://ria.ru/20231222/fsb-1917426634.html
Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ
Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ
Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:47
2023-12-22T11:47
2023-12-22T11:47
безопасность
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России. Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России. Вступить в такие формирования граждане смогут на основании контракта. На добровольцев Росгвардии и членов их семей распространятся социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы, которые уже есть у добровольцев Минобороны. Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников. В отношении находящихся под надзором граждан, если они поступили на военную службу по мобилизации или заключили контракт, течение срока административного надзора приостановят. Что касается службы в ФСБ, призыву туда не подлежат иноагенты, люди, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство, а также лица, употреблявшие наркотические вещества и граждане с судимостью. Корреспондирующие поправки вторым законом вносятся в Трудовой кодекс РФ. Еще один закон освобождает добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
https://ria.ru/20231206/prizyv-1914169366.html
https://ria.ru/20230902/svo-1893650406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ
Совфед разрешил проходить службу по призыву в составе ФСБ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России.
Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России. Вступить в такие формирования граждане смогут на основании контракта. На добровольцев Росгвардии и членов их семей распространятся социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы, которые уже есть у добровольцев Минобороны. Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников. В отношении находящихся под надзором граждан, если они поступили на военную службу по мобилизации или заключили контракт, течение срока административного надзора приостановят.
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Что касается службы в ФСБ, призыву туда не подлежат иноагенты, люди, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство, а также лица, употреблявшие наркотические вещества и граждане с судимостью.
Корреспондирующие поправки вторым законом вносятся в Трудовой кодекс РФ.
Еще один закон освобождает добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.
Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
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