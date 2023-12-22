https://ria.ru/20231222/fsb-1917426634.html

Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ

Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ

Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:47

2023-12-22T11:47

2023-12-22T11:47

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России. Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России. Вступить в такие формирования граждане смогут на основании контракта. На добровольцев Росгвардии и членов их семей распространятся социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы, которые уже есть у добровольцев Минобороны. Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников. В отношении находящихся под надзором граждан, если они поступили на военную службу по мобилизации или заключили контракт, течение срока административного надзора приостановят. Что касается службы в ФСБ, призыву туда не подлежат иноагенты, люди, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство, а также лица, употреблявшие наркотические вещества и граждане с судимостью. Корреспондирующие поправки вторым законом вносятся в Трудовой кодекс РФ. Еще один закон освобождает добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.

https://ria.ru/20231206/prizyv-1914169366.html

https://ria.ru/20230902/svo-1893650406.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф