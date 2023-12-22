https://ria.ru/20231222/f-16-1917383039.html

СМИ: для сделки по F-16 США ждут одобрения Турцией членства Швеции в НАТО

СМИ: для сделки по F-16 США ждут одобрения Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: для сделки по F-16 США ждут одобрения Турцией членства Швеции в НАТО

Вашингтон ждёт ратификации турецким парламентом протокола Швеции о вступлении в НАТО, прежде чем предпринять шаги по сделке F-16 с Анкарой, пишет в пятницу... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:58

2023-12-22T07:58

2023-12-22T07:58

турция

швеция

сша

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

евросоюз

f-16

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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Вашингтон ждёт ратификации турецким парламентом протокола Швеции о вступлении в НАТО, прежде чем предпринять шаги по сделке F-16 с Анкарой, пишет в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО. "Говоря о подходе США к продаже F-16 Турции, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Вашингтон ждет одобрения Турцией членства Швеции в НАТО, прежде чем предпринимать шаги по этому вопросу",- пишет корреспондент издания в США. Один из вариантов, по сведениям газеты, заключается в том, что Государственный департамент США официально уведомит Конгресс в тот же день, когда турецкий парламент ратифицирует вступление Швеции в НАТО. "Однако в этом случае вступление Швеции в НАТО будет официально одобрено, но Конгресс получит дополнительный 30-дневный срок для блокирования",- подчеркивает издание. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html

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