МИД Турции: ЕС рассматривает страну как конкурента, а не партнера
Хакан Фидан: ЕС рассматривает Турцию как конкурента, а не партнера
© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера, Брюссель не предпринимает в отношении Анкары обнадеживающих шагов, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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"Мы полны решимости продвигать процесс интеграции с Европейским союзом. Однако для этого необходима воля со стороны союза. Очень важно, чтобы Европейский союз преодолел отсутствие стратегического видения и здравого смысла, обусловленное узкими корыстными расчетами некоторых его членов. К сожалению, Европейский союз не предпринимает в отношении Турции тех обнадеживающих шагов, которые он предпринимает в отношении других стран-кандидатов", - сказал Фидан, выступая в четверг в парламенте.
По его словам, если ЕС предпримет конкретные шаги для активизации процесса вступления Турции в ЕС, это создаст новые возможности для обеих сторон.
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"Однако тот факт, что Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера, и что некоторые из наших союзников по НАТО не принимают во внимание наши соображения безопасности, заставляет нашу страну развивать больше возможностей и альтернативных стратегий. Для нас это не выбор, это стало необходимостью для выживания нашего государства и нации", - подчеркнул он.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.