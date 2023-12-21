https://ria.ru/20231221/stalin-tsentry-1917124511.html
"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"
"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры" - РИА Новости, 21.12.2023
"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"
Ко дню рождения рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:21
2023-12-21T06:21
2023-12-21T06:21
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ко дню рождения рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 года направят предложения восстановить Сталинский район Москвы и возродить Сталинскую премию, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. Двадцать первого декабря отмечается 144 года со дня рождения Иосифа Сталина. "Хочу сказать, что партия ставит себе задачу открыть "Сталин-центры" к следующему году, то есть к 145-летию со дня рождения Сталина, во всех городах-миллионниках РФ: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Свердловске, в Воронеже и в ряде других… Сетью "Сталин-центров" мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ, и "Справедливой России", партии "Родина" и многочисленным общественным организациям", - рассказал агентству Малинкович. Лидер "Коммунистов России" также сообщил, что 16 декабря в Барнауле в преддверии дня рождения Сталина региональное отделение партии открыло "Сталин-центр", который он планирует в январе посетить. "Двадцать первого декабря этого года мы направим письмо (Сергею) Собянину с просьбой восстановить в Москве Сталинский район, который был расформирован. Для этого надо восстановить этот район в тех границах, в которых он был, и назвать Сталинским", - поделился планами Малинкович. Более того, он рассказал, что еще одно письмо, в котором попросят восстановить Сталинскую премию, направят в правительство 21 декабря. "Кроме того, направляем в правительство на имя (Михаила ) Мишустина предложение с 1 января 2024 года восстановить Сталинскую премию, которая должна вручаться за передовые разработки в области обороны, оборонной промышленности как ученым, так и тем, кто на производстве воплощает в жизнь нашу военную технику… С учетом того, что Сталин – не только политический, но и военный деятель нашей истории, мы думаем, что такую Сталинскую премию в размере 20 миллионов рублей можно было бы возродить. Можно даже постфактум ей награждать тех, кто уже в течение уходящего года совершил какие-либо открытия", - отметил Малинкович. В тех городах, где есть памятники, портреты Сталина также пройдут некоторые мероприятия в день его рождения. "Пройдут мероприятия во многих регионах там, где есть изображения, портреты, памятники Сталина. Это Осетия, Якутия, Татарстан, Санкт-Петербург, Новгород, Пенза", - добавил глава "Коммунистов России".
https://ria.ru/20231117/sobchak-1910106540.html
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москва, санкт-петербург, россия, иосиф сталин (джугашвили), коммунисты россии, кпрф, справедливая россия, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Коммунисты России, КПРФ, Справедливая Россия, Общество
"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"
"Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ко дню рождения рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 года направят предложения восстановить Сталинский район Москвы и возродить Сталинскую премию, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.
Двадцать первого декабря отмечается 144 года со дня рождения Иосифа Сталина.
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"Хочу сказать, что партия ставит себе задачу открыть "Сталин-центры" к следующему году, то есть к 145-летию со дня рождения Сталина, во всех городах-миллионниках РФ
: в Санкт-Петербурге
, в Москве, в Свердловске
, в Воронеже
и в ряде других… Сетью "Сталин-центров" мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ
, и "Справедливой России
", партии "Родина" и многочисленным общественным организациям", - рассказал агентству Малинкович.
Лидер "Коммунистов России" также сообщил, что 16 декабря в Барнауле
в преддверии дня рождения Сталина региональное отделение партии открыло "Сталин-центр", который он планирует в январе посетить.
"Двадцать первого декабря этого года мы направим письмо (Сергею) Собянину с просьбой восстановить в Москве Сталинский район, который был расформирован. Для этого надо восстановить этот район в тех границах, в которых он был, и назвать Сталинским", - поделился планами Малинкович.
Более того, он рассказал, что еще одно письмо, в котором попросят восстановить Сталинскую премию, направят в правительство 21 декабря.
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
"Кроме того, направляем в правительство на имя (Михаила ) Мишустина предложение с 1 января 2024 года восстановить Сталинскую премию, которая должна вручаться за передовые разработки в области обороны, оборонной промышленности как ученым, так и тем, кто на производстве воплощает в жизнь нашу военную технику… С учетом того, что Сталин – не только политический, но и военный деятель нашей истории, мы думаем, что такую Сталинскую премию в размере 20 миллионов рублей можно было бы возродить. Можно даже постфактум ей награждать тех, кто уже в течение уходящего года совершил какие-либо открытия", - отметил Малинкович.
В тех городах, где есть памятники, портреты Сталина также пройдут некоторые мероприятия в день его рождения.
"Пройдут мероприятия во многих регионах там, где есть изображения, портреты, памятники Сталина. Это Осетия, Якутия, Татарстан, Санкт-Петербург, Новгород, Пенза", - добавил глава "Коммунистов России".
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