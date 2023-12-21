https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html

В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ

В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.12.2023

В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ

В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:56

2023-12-21T09:56

2023-12-21T12:34

здоровье - общество

происшествия

тюмень

саратовская область

адлер

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет."Вечером 20 декабря 2023 года в поезде <...> ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", — говорится в пресс-релизе.В ночь на 21 декабря состав прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова.Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" возвращались школьники в ЛНР.По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих. Медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, семеро из них находятся в состоянии средней тяжести. У 15 — положительный анализ на грипп А.

https://ria.ru/20230909/infektsiya-1895212738.html

тюмень

саратовская область

адлер

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, происшествия, тюмень, саратовская область, адлер