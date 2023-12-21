https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.12.2023
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:56
2023-12-21T09:56
2023-12-21T12:34
здоровье - общество
происшествия
тюмень
саратовская область
адлер
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет."Вечером 20 декабря 2023 года в поезде <...> ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", — говорится в пресс-релизе.В ночь на 21 декабря состав прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова.Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" возвращались школьники в ЛНР.По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих. Медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, семеро из них находятся в состоянии средней тяжести. У 15 — положительный анализ на грипп А.
https://ria.ru/20230909/infektsiya-1895212738.html
тюмень
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, происшествия, тюмень, саратовская область, адлер
Здоровье - Общество, Происшествия, Тюмень, Саратовская область, Адлер
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с признаками ОРВИ