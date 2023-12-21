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В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.12.2023
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09:56 21.12.2023 (обновлено: 12:34 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.12.2023
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ
В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:56
2023-12-21T12:34
здоровье - общество
происшествия
тюмень
саратовская область
адлер
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет."Вечером 20 декабря 2023 года в поезде &lt;...&gt; ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", — говорится в пресс-релизе.В ночь на 21 декабря состав прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова.Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" возвращались школьники в ЛНР.По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих. Медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, семеро из них находятся в состоянии средней тяжести. У 15 — положительный анализ на грипп А.
https://ria.ru/20230909/infektsiya-1895212738.html
тюмень
саратовская область
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здоровье - общество, происшествия, тюмень, саратовская область, адлер
Здоровье - Общество, Происшествия, Тюмень, Саратовская область, Адлер
В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с гриппом и ОРВИ

В Поволжье ребенок умер в поезде, еще 86 госпитализировали с признаками ОРВИ

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАвтобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
Автобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Автобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Пензенской области в поезде, следовавшем в Адлер, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
«
"Вечером 20 декабря 2023 года в поезде <...> ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", — говорится в пресс-релизе.
В ночь на 21 декабря состав прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова.
Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" возвращались школьники в ЛНР.
По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих. Медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, семеро из них находятся в состоянии средней тяжести. У 15 — положительный анализ на грипп А.
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