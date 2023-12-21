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В Москве впервые покажут уникальные иконы императорской семьи

В Москве впервые покажут уникальные иконы императорской семьи - РИА Новости, 21.12.2023

В Москве впервые покажут уникальные иконы императорской семьи

Уникальные иконы-складни из частных коллекций, подаренные членам императорской семьи Романовых, впервые покажут на выставке в Музее имени Андрея Рублева в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уникальные иконы-складни из частных коллекций, подаренные членам императорской семьи Романовых, впервые покажут на выставке в Музее имени Андрея Рублева в Москве, в частности, складень от братии Троице-Сергиевой лавры, подаренный Николаю II в связи с рождением цесаревича Алексея, рассказала РИА Новости куратор выставки, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Жанна Белик."Все четыре складня экспонируются на выставке впервые и каждый по-своему уникален. Все эти складни являются личными подарками членам царской семьи от организаций и дарителей из разных слоев населения. Подарки императорской семье преподносились по разным поводам. В основном это, конечно, рождение детей, их совершеннолетие, 300-летие дома Романовых. У каждого человека, у каждой организации была возможность личного подношения императорской семье, существовали дни, когда можно было подарить подарок лично императору или членам его семьи. Для этого нужно было заранее подать прошение, он рассматривалось лично той персоной, кому был адресован подарок", - Белик.По словам Белик, с рождением цесаревича Алексея связан складень, подаренный императору Николаю II и его супруге Александре Федоровне настоятелем и братией Троице-Сергиевой лавры. Создавшие его художники и ювелиры были выдающимися мастерами своего времени."На выставке представлен также складень с образами святых Николая Чудотворца, князя Александра Невского и Марии Магдалины. Икона была подарена на 18-летие царевичу Николаю Александровичу, он еще не был тогда императором Николаем II, охраной Московского мещанского общества, фактически охраной жителей Москвы. Складень был выполнен в мастерского поставщика императорского двора Ивана Хлебникова", - рассказала куратор.Икона складня, созданного по случаю рождения великого князя Николая Константиновича, внука императора Николая I, была написана известным придворным иконописцем Василием Пешехоновым, оклад выполнен всемирно известной русской ювелирной фирмой Сазиковых. Складень хранился в семье потомков великого князя по линии его супруги Дарьи Елисеевны Часовитиной.Куратор подчеркнула, что все складни, принадлежавшие членам семьи Романовых, имеют авторскую иконографию, оклады выполнены ювелирами - поставщиками императорского двора. "В это время ювелирное искусство достигло своего апогея в русском искусстве, произведение ювелиров второй половины 19-гоа-начала 20-го века - это произведения мирового уровня", - отметила Белик.На выставке также будет представлена шитая икона из собрания Музея имени Андрея Рублева, также созданная по случаю рождения у царствующей четы долгожданного наследника.Куратор выставки – заведующий отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Жанна Белик.Выставка продлится с 21 декабря 2023 года до 11 февраля 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, николай i, александра федоровна, николай чудотворец, религия