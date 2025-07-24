Яблочный Спас: что это за праздник и как его отмечают. Архивное фото

Яблочный Спас: что это за праздник и как его отмечают

Преображение Господне, или Яблочный Спас, – двунадесятый православный праздник. Какого числа отмечают его в России в 2026 году, что можно и чего нельзя делать в этот день, какова история торжества, описание традиций – в материале РИА Новости.

Дата праздника: 19 августа

Статус: двунадесятый православный праздник

Основной запрет: нельзя есть яблоки нового урожая до освящения

Традиции освящение яблок и других плодов нового урожая

Когда отмечают Яблочный Спас в 2026 году

Яблочный Спас относится к числу самых известных августовских праздников. В церковном календаре он имеет особое значение, поскольку связан с одним из двунадесятых праздников — двенадцати главных дат православного года.

Какого числа праздник

В 2026 году Яблочный Спас приходится на 19 августа, среду. В народной традиции праздник называют Вторым Спасом, поскольку он идет следом за Медовым Спасом и предшествует Ореховому. Все три даты приходятся на август и связаны с завершением лета и сбором урожая.

19 августа отмечают Яблочный Спас в 2026 году

Почему дата праздника не меняется

Преображение Господне относится к непреходящим церковным праздникам. Ежегодно отмечают в один и тот же день — 19 августа по григорианскому календарю. Дата закрепилась в церковной традиции еще в раннем Средневековье и сохраняется на протяжении многих столетий. В 2026 году праздник, как и прежде, приходится на время Успенского поста.

История и происхождение праздника

Яблочный Спас объединяет церковное событие и народные обычаи. Его духовный смысл связан с Преображением Господним, а бытовые традиции — с благодарностью за созревший урожай.

Евангельское событие на горе Фавор

О Преображении Господнем подробно рассказывается в Евангелиях. Согласно Писанию, однажды Спаситель, желая помолиться, взял с собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Вместе они отправились на гору Фавор.

"И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки – Прим.ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним", – свидетельствует евангелист Лука.

Примечательно, что именно Моисей и Илия – пророки, видевшие Бога, таким образом они боговидцы.

В тот момент, когда явившиеся пророки стали исчезать, Петр воскликнул: "Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил".

Кущи – это шалаши. Все дело в том, что описываемое событие пришлось на дни иудейского праздника Суккот. По традиции евреи, в память о странствиях своего народа по пустыне, строят за пределами жилищ специальные шатры. В них они едят и ночуют. Такой же навес предложил установить апостол Петр.

"Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели", – продолжает Лука.

Согласно богословскому толкованию, тогда были явлены два естества Иисуса Христа – человеческое и божественное. Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего".

В память об этом событии и был установлен праздник. Четкой даты изначально не было. Она появилась к VII веку.

Как церковная традиция соединилась с народной

В этот день Церковь благословляет плоды нового урожая. В христианских странах Средиземноморья главным праздничным плодом считался виноград. На Руси виноград созревал далеко не во всех регионах, поэтому его постепенно заменили яблоками. Так возникло и закрепилось народное название праздника — Яблочный Спас.

Со временем появились и местные обычаи. Освященные яблоки приносили на могилы родственников, раздавали соседям и нуждающимся. Первый кусочек освященного яблока нередко съедали, загадывая доброе желание.

Традиции Яблочного Спаса

Преображение Господне – праздник весьма торжественный. В этот день духовенство служит в белых облачениях. Этот цвет символизирует "фаворский свет" — свет Божественного преображения, который проявился во время события на горе Фавор. А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. А затем он их окропляет святой водой.

По уставу положено освящать прежде всего виноград. Для него даже предусмотрена специальная молитва. Дело в том, что виноград занимает особое место: из него делают вино для таинства Евхаристии. Но в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, на праздник приносят в храм яблоки. Эти фрукты, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)".

По народной традиции после посещения храма устраивали семейную трапезу. Несмотря на Успенский пост, в этот день церковный устав разрешает рыбу и немного вина. На праздничном столе часто появляются постные блюда: печеные яблоки с орехами и медом, яблочный пирог, шарлотка на постном тесте, варенье, компоты и вареники с яблочной начинкой.

© Depositphotos.com / timolina Шарлотка © Depositphotos.com / timolina Шарлотка

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

Церковь не устанавливает на Яблочный Спас особых бытовых запретов, но призывает провести этот день в мире, молитве и добрых делах. По традиции праздник стараются встретить в храме, а затем разделить радость нового урожая с близкими.

На Яблочный Спас принято:

посещать церковную службу;

освящать яблоки, виноград и другие плоды нового урожая;

проявлять заботу о нуждающихся и заниматься благотворительностью;

угощать освященными плодами членов семьи, соседей и гостей.

Считается, что в Яблочный Спас, как и на другой большой церковный праздник, нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, например, в саду. Верующие нередко спрашивают, можно ли в этот день вообще работать. Священники говорят, что строгих запретов нет: если работу невозможно отложить, трудиться можно.

Приметы и обычаи на Яблочный Спас

В народе же за прошедшие века сформировалось немало своих традиций и обычаев, подчас далеких от христианства.

В старину на Спас к могилам родственников люди, следующие своей вере, приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были "райские яблоки" душам умерших.

Крестьяне на Руси также верили, что в этот день из рая прилетает мифическая птица Сирин, грустит и плачет, поливая яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост и, смахивая с крыльев уже живую росу, преображает плоды. Поэтому если съесть яблоко до полудня, всю жизнь будешь в печали. А если после — в веселье и радости.

Народные приметы касались и погоды. Считалось, что если на Преображение дождливо, то зима тоже будет дождливой, а если ясно, то жди снежную зиму.

Считалось, что пожелтевшие листья на Втором Спасе обещают скорые холода, а большое количество птиц на деревьях — раннюю зиму. Существовало и поверье о мухе, которая дважды садится на руку. Такое событие воспринималось как знак удачи и благополучия. Поэтому на праздник старались не убивать насекомых и не нарушать гармонию природы.

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Чем Яблочный Спас отличается от других Спасов

Август называют месяцем трех Спасов. Каждый из них имеет собственный смысл, традиции и символику.

Три Спаса в августе 2026 года Праздник Дата в 2026 году Народное название Ключевая традиция Медовый Спас 14 августа Первый Спас освящение меда Яблочный Спас 19 августа Второй Спас освящение яблок и плодов Ореховый Спас 29 августа Третий Спас завершение жатвы, орехи, хлеб

Сравнение с Медовым Спасом

Медовый Спас открывает Успенский пост и связан с освящением меда и воды. В этот день начинается период строгих постных ограничений. Яблочный Спас имеет более торжественный характер, поскольку совпадает с двунадесятым праздником Преображения Господня. Его главным символом становятся плоды нового урожая.

Отличия от Орехового Спаса

Ореховый Спас отмечают 29 августа, когда Успенский пост уже завершен. В этот день Православная церковь празднует перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Праздник связан с завершением жатвы, сбором орехов и выпечкой первого хлеба из нового зерна. Если Второй Спас символизирует преображение природы и благодарность за первые плоды, то Третий Спас подводит итог летних полевых работ.

© Depositphotos.com / timolina Запеченные яблоки с медом и орехами © Depositphotos.com / timolina Запеченные яблоки с медом и орехами

Вопросы и ответы

Когда будет Яблочный Спас в 2026 году?

Яблочный Спас в 2026 году отмечается 19 августа, в среду. Это непреходящий праздник с фиксированной датой, который совпадает с православным праздником Преображения Господня.

Что за праздник Яблочный Спас в православии?

Яблочный Спас — народное название двунадесятого праздника Преображения Господня. В этот день вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос преобразился перед тремя апостолами на горе Фавор, явив свою божественную природу.

Почему Спас называется Яблочный?

Название связано с традицией освящения плодов нового урожая. В Греции к этому времени созревал виноград, который несли в храм для благословения. На Руси виноград заменили яблоками, которые как раз поспевают к 19 августа.

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?

По народной традиции до Яблочного Спаса не едят яблоки и блюда из них. Сначала плоды освящают в храме, а затем употребляют в пищу. Это правило восходит к ветхозаветной традиции благодарить Бога за урожай, принося часть плодов в жертву.