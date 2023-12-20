https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html

Москва обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом и COVID-19

Москва обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2023

Москва обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом и COVID-19

Москва в полной мере обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях, сообщает столичный... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:40

2023-12-20T16:40

2023-12-20T16:40

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва в полной мере обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях, сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале. "Москва в полной мере обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях", - говорится в сообщении. Отмечается, что все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, ситуация находится на постоянном контроле департамента. В депздраве напомнили, что пациенты с симптомами респираторных инфекций без предварительной записи могут обратиться в поликлинику к дежурному врачу, где при необходимости проведут дополнительные исследования, в том числе и рентген. "Для таких пациентов организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/zabolevaemost-1916689329.html

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общество, москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество