https://ria.ru/20231220/kor-1916913272.html

В России заболеваемость корью спорадическая, заявил Онищенко

В России заболеваемость корью спорадическая, заявил Онищенко - РИА Новости, 20.12.2023

В России заболеваемость корью спорадическая, заявил Онищенко

Заболеваемость корью в России на сегодняшний день носит спорадический характер, то есть встречаются единичные случаи, заявил академик Российской академии наук,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:25

2023-12-20T12:25

2023-12-20T12:25

здоровье - общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заболеваемость корью в России на сегодняшний день носит спорадический характер, то есть встречаются единичные случаи, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сегодня, говоря профессиональным языком, на территории РФ уровень заболеваемости корью носит спорадический характер, спорадический - это единичный. Хотя и этого у нас не должно быть", - сказал Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что случаи заболевания, которые встречаются, во многом связаны в том числе и с людьми, которые приезжают в Россию из соседних стран. Онищенко также упрекнул своих коллег, которые ранее сообщили, что заболеваемость корью в России выросла в 300 раз. "Более явно непродуманной информационной провокации трудно себе представить", - подчеркнул он. В конце ноября в СМИ появилась информация, что количество случаев кори среди детей в России в этом году в 262 раза выше, чем в прошлом. Однако Роспотребнадзор, комментируя данные сообщения, заявил, что ситуация в России контролируемая, хотя в некоторых регионах есть рост заболеваемости, но отмечен он преимущественно среди непривитых граждан.

https://ria.ru/20231214/kor-1915795015.html

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здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук