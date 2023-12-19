https://ria.ru/20231219/upts-1916674987.html

В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право

В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право - РИА Новости, 19.12.2023

В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право

Действия киевских властей против Украинской православной церкви противоречат свободе вероисповедания и международному праву, заявил Верховный комиссар ООН по... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:07

2023-12-19T12:07

2023-12-19T13:15

религия

оон

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

ЖЕНЕВА, 19 дек — РИА Новости. Действия киевских властей против Украинской православной церкви противоречат свободе вероисповедания и международному праву, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на презентации доклада УВКПЧ по Украине в Совете по правам человека."Я также отмечаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против Украинской православной церкви. Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека", — сказал он.Кроме того, Тюрк призвал разрешить использование всех существующих на Украине языков и защищать права меньшинств.В докладе УВКПЧ указывается, что закон, принятый Радой в сентябре 2023 года, приостанавливает действие некоторых прав русскоязычных меньшинств.С 2022-го украинские власти начали масштабную волну гонений на УПЦ: в отношении представителей духовенства вводятся государственные санкции, их арестовывают, в храмах проходят обыски. Власти стремятся законодательно запретить деятельность УПЦ, отбирают монастыри и храмы, в том числе Киево-Печерскую лавру. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022-го объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20231218/zakhvat-1916491251.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, украина