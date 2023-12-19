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В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право - РИА Новости, 19.12.2023
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Религия
 
12:07 19.12.2023 (обновлено: 13:15 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/upts-1916674987.html
В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право
В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право - РИА Новости, 19.12.2023
В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право
Действия киевских властей против Украинской православной церкви противоречат свободе вероисповедания и международному праву, заявил Верховный комиссар ООН по... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:07
2023-12-19T13:15
религия
оон
украина
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ЖЕНЕВА, 19 дек — РИА Новости. Действия киевских властей против Украинской православной церкви противоречат свободе вероисповедания и международному праву, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на презентации доклада УВКПЧ по Украине в Совете по правам человека."Я также отмечаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против Украинской православной церкви. Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека", — сказал он.Кроме того, Тюрк призвал разрешить использование всех существующих на Украине языков и защищать права меньшинств.В докладе УВКПЧ указывается, что закон, принятый Радой в сентябре 2023 года, приостанавливает действие некоторых прав русскоязычных меньшинств.С 2022-го украинские власти начали масштабную волну гонений на УПЦ: в отношении представителей духовенства вводятся государственные санкции, их арестовывают, в храмах проходят обыски. Власти стремятся законодательно запретить деятельность УПЦ, отбирают монастыри и храмы, в том числе Киево-Печерскую лавру. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022-го объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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оон, украина
Религия, ООН, Украина
В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают международное право

ООН: ограничения против УПЦ нарушают право и свободу вероисповедания

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 дек — РИА Новости. Действия киевских властей против Украинской православной церкви противоречат свободе вероисповедания и международному праву, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на презентации доклада УВКПЧ по Украине в Совете по правам человека.
«
"Я также отмечаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против Украинской православной церкви. Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека", — сказал он.
Кроме того, Тюрк призвал разрешить использование всех существующих на Украине языков и защищать права меньшинств.
В докладе УВКПЧ указывается, что закон, принятый Радой в сентябре 2023 года, приостанавливает действие некоторых прав русскоязычных меньшинств.
С 2022-го украинские власти начали масштабную волну гонений на УПЦ: в отношении представителей духовенства вводятся государственные санкции, их арестовывают, в храмах проходят обыски. Власти стремятся законодательно запретить деятельность УПЦ, отбирают монастыри и храмы, в том числе Киево-Печерскую лавру. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022-го объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Захват храма в Буче. Кадр видео
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18 декабря, 14:05
 
РелигияООНУкраина
 
 
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