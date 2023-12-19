https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html

"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа"

"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа" - РИА Новости, 19.12.2023

"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа"

Вслед за откровениями генерала Залужного, публично признавшего неудачу летней кампании, подробности тех событий раскрывают рядовые бойцы и офицеры ВСУ... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:02

специальная военная операция на украине

киев

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

би-би-си

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Вслед за откровениями генерала Залужного, публично признавшего неудачу летней кампании, подробности тех событий раскрывают рядовые бойцы и офицеры ВСУ. Возможности российской армии стали для них неприятным сюрпризом. Солдаты критикуют своих командиров, западных союзников и указывают на системные проблемы украинских войск."Сезон в Крыму мы застанем"Украинский оператор разведывательного дрона с ником Рядовой Шутник рассказал в соцсети Х, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары. Причем, утверждает он, на 20 снарядов ВСУ россияне отвечали одной миной."Нам дали понять, что (снарядов калибра. — Прим. ред.) 82 и 120 мм у нас очень много, 155 мм — практически неограниченно", — пишет боец.Общий замысел командования довели до солдат за два дня до атаки. Предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на пять-десять километров. За сутки требовалось прорвать первую линию обороны, обойти Работино, Новопокровку и подготовить плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак."На наш вопрос: "А если что-то пойдет не так?" нам ответили: "У командования корпуса есть план Б", — добавляет военный. На самом деле ничего подобного не было.Причины провала, по его мнению, — минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, что "спутало все карты".Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, отмечает: у ВСУ не было "никаких шансов", однако в Киеве не сумели здраво оценить ситуацию."Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника. Мы более-менее понимали, что происходит у нас, какие формируются корпуса, бригады. Про российские войска не знали ничего. Зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что у них все плохо, а мы еще сезон в Крыму застанем", — вспоминает военный.Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в "неудобное положение", не дав нужного оружия.В итоге Грин приходит к парадоксальному выводу: в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось."Слава богу, что мы не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники, потому что с той пропорцией ресурса, которую заготовили Россия и мы, прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно", — считает он."Мясные штурмы" и "мясная оборона"В статье для The Economist главком Залужный утверждал: "Самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди". У бойцов сложилось совсем другое впечатление. Те, кого отлавливают для ВСУ на улицах украинских городов, — расходный материал.Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов сообщает: 47-я бригада, которая вела наступление в Запорожской области, довольно быстро оказалась обескровлена. И так — во всех пехотных частях ВСУ."Те специалисты, которые были полтора года назад, — их уже нет. Или они абсолютно демотивированны, или очень сильно устали от войны, или мертвы", — подчеркивает он. Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки — и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил."Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.По его словам, "ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери". Нормальным считается 60-80 человек в месяц. Никаких служебных расследований в случае массовой гибели солдат против командира не заведут."С пятого на шестое августа за восемь часов наш комбат положил 350 мобилизованных. Хотя можно было немного откатиться назад, перегруппироваться, занять выгодные позиции", — рассказывает боец 56-й бригады ВСУ с позывным Русский.Этот командир загонял бойцов в окопы побоями и угрозами расстрела. "При каждой роте есть "пресс-хаты". Если, например, ты из первой роты и не хочешь выполнять боевые задания, тебя заводят в "пресс-хату" второй роты. Из второй — в третью и так далее", — поясняет он.Военнопленные тоже возмущены огромными потерями. Как сообщил РИА Новости боец Иван Матвиенко, из 48 человек его подразделения, атаковавшего Работино, через три дня в живых осталось всего пятеро. К штурму их готовили всего месяц и бросили в бой без разведки."Один снаряд против пяти"По мнению Рядового Шутника, украинского "наступления больше не будет", во всяком случае — столь "массового и широкомасштабного".Арти Грин предсказывает ВСУ вынужденную оборону. Чтобы минимизировать потери, надо оступить с неудобных позиций. В том числе тех, что захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022-го."Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца (левый приток реки Донец. — Прим. ред.), и, возможно, на левом берегу Оскола", — уточняет он.Теперь боевые действия изменятся. Преимущество в артиллерии ВСУ сошло на нет, надо экономить снаряды."В пиковый период контрнаступления — и даже всего несколько месяцев назад — соотношение между русской и нашей артиллерией было в основном 1:1 или в нашу пользу. Теперь мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов России", — признает в интервью Би-би-си неназванный оператор беспилотника, корректирующий артиллерийский огонь.Тем временем российские силы, судя по официальным сообщениям, не только отбивают атаки, но и продвигаются вперед.

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

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киев, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, би-би-си