https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html
"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа"
"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа" - РИА Новости, 19.12.2023
"Нам еще повезло". Бойцы ВСУ проливают свет на провал "контрнаступа"
Вслед за откровениями генерала Залужного, публично признавшего неудачу летней кампании, подробности тех событий раскрывают рядовые бойцы и офицеры ВСУ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:02
специальная военная операция на украине
киев
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
би-би-си
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Вслед за откровениями генерала Залужного, публично признавшего неудачу летней кампании, подробности тех событий раскрывают рядовые бойцы и офицеры ВСУ. Возможности российской армии стали для них неприятным сюрпризом. Солдаты критикуют своих командиров, западных союзников и указывают на системные проблемы украинских войск."Сезон в Крыму мы застанем"Украинский оператор разведывательного дрона с ником Рядовой Шутник рассказал в соцсети Х, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары. Причем, утверждает он, на 20 снарядов ВСУ россияне отвечали одной миной."Нам дали понять, что (снарядов калибра. — Прим. ред.) 82 и 120 мм у нас очень много, 155 мм — практически неограниченно", — пишет боец.Общий замысел командования довели до солдат за два дня до атаки. Предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на пять-десять километров. За сутки требовалось прорвать первую линию обороны, обойти Работино, Новопокровку и подготовить плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак."На наш вопрос: "А если что-то пойдет не так?" нам ответили: "У командования корпуса есть план Б", — добавляет военный. На самом деле ничего подобного не было.Причины провала, по его мнению, — минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, что "спутало все карты".Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, отмечает: у ВСУ не было "никаких шансов", однако в Киеве не сумели здраво оценить ситуацию."Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника. Мы более-менее понимали, что происходит у нас, какие формируются корпуса, бригады. Про российские войска не знали ничего. Зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что у них все плохо, а мы еще сезон в Крыму застанем", — вспоминает военный.Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в "неудобное положение", не дав нужного оружия.В итоге Грин приходит к парадоксальному выводу: в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось."Слава богу, что мы не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники, потому что с той пропорцией ресурса, которую заготовили Россия и мы, прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно", — считает он."Мясные штурмы" и "мясная оборона"В статье для The Economist главком Залужный утверждал: "Самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди". У бойцов сложилось совсем другое впечатление. Те, кого отлавливают для ВСУ на улицах украинских городов, — расходный материал.Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов сообщает: 47-я бригада, которая вела наступление в Запорожской области, довольно быстро оказалась обескровлена. И так — во всех пехотных частях ВСУ."Те специалисты, которые были полтора года назад, — их уже нет. Или они абсолютно демотивированны, или очень сильно устали от войны, или мертвы", — подчеркивает он. Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки — и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил."Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.По его словам, "ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери". Нормальным считается 60-80 человек в месяц. Никаких служебных расследований в случае массовой гибели солдат против командира не заведут."С пятого на шестое августа за восемь часов наш комбат положил 350 мобилизованных. Хотя можно было немного откатиться назад, перегруппироваться, занять выгодные позиции", — рассказывает боец 56-й бригады ВСУ с позывным Русский.Этот командир загонял бойцов в окопы побоями и угрозами расстрела. "При каждой роте есть "пресс-хаты". Если, например, ты из первой роты и не хочешь выполнять боевые задания, тебя заводят в "пресс-хату" второй роты. Из второй — в третью и так далее", — поясняет он.Военнопленные тоже возмущены огромными потерями. Как сообщил РИА Новости боец Иван Матвиенко, из 48 человек его подразделения, атаковавшего Работино, через три дня в живых осталось всего пятеро. К штурму их готовили всего месяц и бросили в бой без разведки."Один снаряд против пяти"По мнению Рядового Шутника, украинского "наступления больше не будет", во всяком случае — столь "массового и широкомасштабного".Арти Грин предсказывает ВСУ вынужденную оборону. Чтобы минимизировать потери, надо оступить с неудобных позиций. В том числе тех, что захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022-го."Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца (левый приток реки Донец. — Прим. ред.), и, возможно, на левом берегу Оскола", — уточняет он.Теперь боевые действия изменятся. Преимущество в артиллерии ВСУ сошло на нет, надо экономить снаряды."В пиковый период контрнаступления — и даже всего несколько месяцев назад — соотношение между русской и нашей артиллерией было в основном 1:1 или в нашу пользу. Теперь мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов России", — признает в интервью Би-би-си неназванный оператор беспилотника, корректирующий артиллерийский огонь.Тем временем российские силы, судя по официальным сообщениям, не только отбивают атаки, но и продвигаются вперед.
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киев, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, би-би-си
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Би-би-си
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Захар Андреев.
Вслед за откровениями генерала Залужного, публично признавшего
неудачу летней кампании, подробности тех событий раскрывают рядовые бойцы и офицеры ВСУ. Возможности российской армии стали для них неприятным сюрпризом. Солдаты критикуют своих командиров, западных союзников и указывают на системные проблемы украинских войск.
"Сезон в Крыму мы застанем"
Украинский оператор разведывательного дрона с ником Рядовой Шутник рассказал в соцсети Х, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары. Причем, утверждает он, на 20 снарядов ВСУ россияне отвечали одной миной.
"Нам дали понять, что (снарядов калибра. — Прим. ред.) 82 и 120 мм у нас очень много, 155 мм — практически неограниченно", — пишет боец.
Общий замысел командования довели до солдат за два дня до атаки. Предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на пять-десять километров. За сутки требовалось прорвать первую линию обороны, обойти Работино, Новопокровку и подготовить плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.
"На наш вопрос: "А если что-то пойдет не так?" нам ответили: "У командования корпуса есть план Б", — добавляет военный. На самом деле ничего подобного не было.
Причины провала, по его мнению, — минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, что "спутало все карты".
Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, отмечает: у ВСУ не было "никаких шансов", однако в Киеве
не сумели здраво оценить ситуацию.
"Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника. Мы более-менее понимали, что происходит у нас, какие формируются корпуса, бригады. Про российские войска не знали ничего. Зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что у них все плохо, а мы еще сезон в Крыму застанем", — вспоминает военный.
Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в "неудобное положение", не дав нужного оружия.
В итоге Грин приходит к парадоксальному выводу: в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю
не случилось.
"Слава богу, что мы не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники, потому что с той пропорцией ресурса, которую заготовили Россия
и мы, прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно", — считает он.
"Мясные штурмы" и "мясная оборона"
В статье для The Economist главком Залужный утверждал: "Самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди". У бойцов сложилось совсем другое впечатление. Те, кого отлавливают
для ВСУ на улицах украинских городов, — расходный материал.
Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов сообщает
: 47-я бригада, которая вела наступление в Запорожской области
, довольно быстро оказалась обескровлена. И так — во всех пехотных частях ВСУ.
"Те специалисты, которые были полтора года назад, — их уже нет. Или они абсолютно демотивированны, или очень сильно устали от войны, или мертвы", — подчеркивает он.
Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит
, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в "мясные штурмы" — атаки без артиллерийской подготовки и разведки — и заставляют держать "мясные обороны" при многократном превосходстве российских сил.
"Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить", — добавляет он.
По его словам, "ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери". Нормальным считается 60-80 человек в месяц. Никаких служебных расследований в случае массовой гибели солдат против командира не заведут.
"С пятого на шестое августа за восемь часов наш комбат положил 350 мобилизованных. Хотя можно было немного откатиться назад, перегруппироваться, занять выгодные позиции", — рассказывает
боец 56-й бригады ВСУ с позывным Русский.
Этот командир загонял бойцов в окопы побоями и угрозами расстрела. "При каждой роте есть "пресс-хаты". Если, например, ты из первой роты и не хочешь выполнять боевые задания, тебя заводят в "пресс-хату" второй роты. Из второй — в третью и так далее", — поясняет он.
Военнопленные тоже возмущены огромными потерями. Как сообщил РИА Новости боец Иван Матвиенко, из 48 человек его подразделения, атаковавшего Работино, через три дня в живых осталось всего пятеро
. К штурму их готовили всего месяц и бросили в бой без разведки.
"Один снаряд против пяти"
По мнению Рядового Шутника, украинского "наступления больше не будет", во всяком случае — столь "массового и широкомасштабного".
Арти Грин предсказывает ВСУ вынужденную оборону. Чтобы минимизировать потери, надо оступить с неудобных позиций. В том числе тех, что захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022-го.
"Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца (левый приток реки Донец. — Прим. ред.), и, возможно, на левом берегу Оскола", — уточняет
он.
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Теперь боевые действия изменятся. Преимущество в артиллерии ВСУ сошло на нет, надо экономить снаряды.
"В пиковый период контрнаступления — и даже всего несколько месяцев назад — соотношение между русской и нашей артиллерией было в основном 1:1 или в нашу пользу. Теперь мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов России", — признает
в интервью Би-би-си
неназванный оператор беспилотника, корректирующий артиллерийский огонь.
Тем временем российские силы, судя по официальным сообщениям, не только отбивают атаки, но и продвигаются
вперед.