https://ria.ru/20231215/poteri-1915937487.html

Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино - РИА Новости, 15.12.2023

Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

Подразделение ВСУ, брошенное во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, потеряло за сутки погибшими 43 из 48 бойцов, об этом... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:34

2023-12-15T04:34

2023-12-15T07:31

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Подразделение ВСУ, брошенное во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, потеряло за сутки погибшими 43 из 48 бойцов, об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Иван Матвиенко, проходивший подготовку на натовской базе в Британии."Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмерки" (группы по восемь человек - ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — "двухсотые" (погибшие - ред.). Через пару дней отправили еще три (такие же - ред.) группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек "трехсотых" (раненых - ред.), остальные — "двухсотые", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к штурму их готовили всего месяц, а в бой бросили без разведки."Нас 28 октября отправили на штурм — две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек (рота включает в себя до 250 военнослужащих - ред.)", - рассказал военнопленный.Матвиенко признался, что за три месяца боев с августа по октябрь из 200 человек личного состава его роты, которая проходила обучение в Британии, в живых осталось не больше десяти.В последние недели Минобороны России сообщало об успешном отражении атак ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, еженедельные потери ВСУ составляют от 260 до 760 человек. Всего же с начала октября по начало декабря на Запорожском направлении Киев потерял более 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц техники, включая танки и бронемашины.

https://ria.ru/20231214/vsu-1915682853.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия