https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"

Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа" - РИА Новости, 14.09.2023

Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"

За три месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться существенных результатов, но понесли тяжелые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:14

специальная военная операция на украине

украина

венгрия

вооруженные силы украины

оон

владимир зеленский

давид арахамия

федор вениславский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. За три месяца контрнаступления ВСУ не смогли добиться существенных результатов, но понесли тяжелые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо пополнение. О том, на какие меры решились киевские власти, — в материале РИА Новости.Убежать от военкомаВоенное положение на Украине ввели еще в феврале 2022-го. Тогда же объявили мобилизацию. И то, и другое регулярно продлевается. Вместе с боевыми действиями это вызвало колоссальный отток населения из страны.Оценки числа уехавших за границу разные. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, этот показатель достигал 12,6 миллиона человек. Однако часть вернулась.Как отмечается на сайте Совета по правам человека ООН, по всему миру зарегистрировано более 6,2 миллиона беженцев с Украины. Но население сократилось гораздо больше. По версии Украинского института будущего, сейчас в стране около 29 миллионов человек. Причем это и жители новых российских регионов — примерно восемь миллионов человек.Военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет выезд из за рубеж запрещен. Но многие идут на разнообразные ухищрения — от незаконного пересечения границы до взяток."Мужчина, пожелавший остаться анонимным, признал, что заплатил 5000 долларов для уклонения от призыва в украинскую армию и отправки на фронт", — отмечается в статье The Guardian. Один из героев этого репортажа делит соотечественников на две категории: те, кто уже в армии, и те, кто боится выходить на улицу, чтобы не мобилизовали.Зеленский в середине августа уволил всех областных военкомов. "Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", — объяснил он.Поводом послужило дело против одесского облвоенкома Евгения Борисова, возбужденное после скандала с покупкой элитной недвижимости в Испании. По версии следствия, на взятках чиновник заработал около пяти миллионов долларов. Однако, как уточняло издание "Страна.ua", возможность "откосить" осталась, несмотря на проверки в военкоматах. Выросла лишь цена на белые билеты — с пяти до семи-десяти тысяч долларов.Жив — значит годенНа этом фоне Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, которые проводились после 24 февраля 2022-го.Кивеские власти изменили и критерии пригодности к службе. Теперь, после изменения Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, мобилизовать могут граждан с:Также упростили требования по здоровью для десантников и морпехов. Теперь одновременно с присвоением военнобязанному статуса "ограниченно годен" военкоматы должны определять, по какой военно-учетной специальности его можно мобилизовать. А уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал и вовсе отказаться от понятия "ограниченно годен"."Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT", — уточнил он.Пора домойПерспектива пополнить ряды ВСУ маячит не только перед теми, кто на Украине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции мужчин, которым удалось выехать из страны.Как позже пояснил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, это может затронуть тех, кто купил белый билет и использовал его для пересечения границы. Для экстрадиции нужно уголовное дело.Однако добиться своего киевским властям будет сложно. Так, например, Венгрия уже предупредила, что не станет высылать беженцев и передавать Украине данные о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. О Польше писали, что оттуда уже экстрадируют уклонистов, но в Варшаве это опровергли. Для выдачи необходим международный ордер и решение польского суда.Накануне о юридических сложностях с экстрадицией беженцев заговорили и в Чехии. Сослались на европейскую конвенцию, запрещающую высылку граждан за уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам. Как подчеркнул пресс-секретарь чешского Минюста Владимир Ржепка, "в каждом конкретном случае все зависит не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы могли бы подать запрос об экстрадиции данного человека".Неслабый полПомимо уклонистов и беженцев, ВСУ пополнят женщины. Это обсуждали еще в 2021-м. Теперь реализуют.С 1 октября все работницы медицинской сферы должны встать на воинский учет. Это касается и тех, кто обучается в вузах по соответствующим специальностям. Остальные — добровольно. Киевские власти подчеркивают, что пока о мобилизации женщин речь не идет. Однако рекламную кампанию в ВСУ уже развернули.За три летних месяца контрнаступления украинская армия потеряла тысячи бойцов. Сколько-нибудь серьезных подвижек на фронте Киев не добился. Однако отвергает любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров. Значит, мобилизация продолжится.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

украина

венгрия

польша

чехия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, венгрия, вооруженные силы украины, оон, владимир зеленский, давид арахамия, федор вениславский, польша, чехия, австрия