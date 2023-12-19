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"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию - РИА Новости, 19.12.2023
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Шоубиз
 
16:46 19.12.2023 (обновлено: 17:08 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/milokhin-1916692669.html
"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию
"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию - РИА Новости, 19.12.2023
"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию
Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву. По словам знаменитости, снова... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:46
2023-12-19T17:08
шоубиз
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
даня милохин
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дубай
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву. По словам знаменитости, снова оказаться на родине он планирует после нового года.&quot;Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь (в Дубае — ред.), честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки — Родина… […] Я приеду, я прилечу, и сниму этот TikTok, и всем, кто говорил что я лох, который не может быть в Москве, я вам докажу, что я не лох. […] Скорее всего после нового года&quot;, — сообщил блогер. Блогер признался, что скучает по Москве и готов отправиться в столицу хоть сейчас. "Конечно, я скучаю, я бы с удовольствием даже сейчас рванул туда, но я пока не уверен, что меня там примут с улыбкой", — сказал Милохин.Тиктокер добавил, что пока решил отправиться в Казахстан, чтобы поймать "русский вайб": услышать русскую речь, увидеть снег и повеселиться с друзьями. Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".В сентябре тиктокер впервые почти за год вернулся в Москву.Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в ОАЭ, поскольку, как сам признался, "очень испугался".Позже певец заявил, что планирует стать звездой мирового уровня и концерты в России его не интересуют.
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россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, даня милохин, казахстан, дубай, москва
Шоубиз, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Даня Милохин, Казахстан, Дубай, Москва
"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию

Сбежавший из России Милохин сообщил, что скоро планирует приехать в Москву

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец, блогер Даня Милохин
Певец, блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец, блогер Даня Милохин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву.

По словам знаменитости, снова оказаться на родине он планирует после нового года.
«

"Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь (в Дубае — ред.), честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки — Родина… […] Я приеду, я прилечу, и сниму этот TikTok, и всем, кто говорил что я лох, который не может быть в Москве, я вам докажу, что я не лох. […] Скорее всего после нового года", — сообщил блогер.

Блогер признался, что скучает по Москве и готов отправиться в столицу хоть сейчас.
«
"Конечно, я скучаю, я бы с удовольствием даже сейчас рванул туда, но я пока не уверен, что меня там примут с улыбкой", — сказал Милохин.
Тиктокер добавил, что пока решил отправиться в Казахстан, чтобы поймать "русский вайб": услышать русскую речь, увидеть снег и повеселиться с друзьями.
© Twitch/milokhindanyaДаня Милохин
Милохин
© Twitch/milokhindanya
Даня Милохин
Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
В сентябре тиктокер впервые почти за год вернулся в Москву.
Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в ОАЭ, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
Позже певец заявил, что планирует стать звездой мирового уровня и концерты в России его не интересуют.
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