https://ria.ru/20231219/milokhin-1916692669.html

"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию

"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию - РИА Новости, 19.12.2023

"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию

Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву. По словам знаменитости, снова... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:46

2023-12-19T16:46

2023-12-19T17:08

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву. По словам знаменитости, снова оказаться на родине он планирует после нового года."Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь (в Дубае — ред.), честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки — Родина… […] Я приеду, я прилечу, и сниму этот TikTok, и всем, кто говорил что я лох, который не может быть в Москве, я вам докажу, что я не лох. […] Скорее всего после нового года", — сообщил блогер. Блогер признался, что скучает по Москве и готов отправиться в столицу хоть сейчас. "Конечно, я скучаю, я бы с удовольствием даже сейчас рванул туда, но я пока не уверен, что меня там примут с улыбкой", — сказал Милохин.Тиктокер добавил, что пока решил отправиться в Казахстан, чтобы поймать "русский вайб": услышать русскую речь, увидеть снег и повеселиться с друзьями. Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".В сентябре тиктокер впервые почти за год вернулся в Москву.Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в ОАЭ, поскольку, как сам признался, "очень испугался".Позже певец заявил, что планирует стать звездой мирового уровня и концерты в России его не интересуют.

https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, даня милохин, казахстан, дубай, москва