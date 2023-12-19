"Все-таки — Родина": Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию
Сбежавший из России Милохин сообщил, что скоро планирует приехать в Москву
Певец, блогер Даня Милохин
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин во время прямого эфира в Twitch признался, что тоскует по России и хочет приехать в Москву.
По словам знаменитости, снова оказаться на родине он планирует после нового года.
По словам знаменитости, снова оказаться на родине он планирует после нового года.
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"Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь (в Дубае — ред.), честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки — Родина… […] Я приеду, я прилечу, и сниму этот TikTok, и всем, кто говорил что я лох, который не может быть в Москве, я вам докажу, что я не лох. […] Скорее всего после нового года", — сообщил блогер.
Блогер признался, что скучает по Москве и готов отправиться в столицу хоть сейчас.
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"Конечно, я скучаю, я бы с удовольствием даже сейчас рванул туда, но я пока не уверен, что меня там примут с улыбкой", — сказал Милохин.
Тиктокер добавил, что пока решил отправиться в Казахстан, чтобы поймать "русский вайб": услышать русскую речь, увидеть снег и повеселиться с друзьями.
Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
В сентябре тиктокер впервые почти за год вернулся в Москву.
Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в ОАЭ, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
Позже певец заявил, что планирует стать звездой мирового уровня и концерты в России его не интересуют.