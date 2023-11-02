https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы

"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы - РИА Новости, 02.11.2023

"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы

Блогер и певец Даня Милохин в интервью ведущему YouTube-канала "100балльный репетитор" признался, что жаждет мировой славы и планирует стать звездой масштаба... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:31

2023-11-02T17:31

2023-11-02T17:39

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Блогер и певец Даня Милохин в интервью ведущему YouTube-канала "100балльный репетитор" признался, что жаждет мировой славы и планирует стать звездой масштаба Канье Уэста или Трэвиса Скотта. "Я хочу мировой уровень! Я не хочу Россию, я не хочу быть Егором Кридом, которого знает СНГ", — заявил Милохин. По его мнению, о музыкантах масштаба Крида мало известно за пределами родной страны, тогда как личности уровня Коннора Макгрегора или Канье Уэста у всех на слуху. "Канье Уэст, Трэвис Скотт — все самые популярные и большие типы. Мне хочется, чтобы они знали о моем существовании. Хочется находиться в их кругу и общаться с ними. Чтобы они такие: "Вау, что за тип". Им самим было бы интересно", — поделился звезда TikTok. Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву.Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".

https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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