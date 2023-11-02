https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html
"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы
"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы - РИА Новости, 02.11.2023
"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы
Блогер и певец Даня Милохин в интервью ведущему YouTube-канала "100балльный репетитор" признался, что жаждет мировой славы и планирует стать звездой масштаба... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:31
2023-11-02T17:31
2023-11-02T17:39
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Блогер и певец Даня Милохин в интервью ведущему YouTube-канала "100балльный репетитор" признался, что жаждет мировой славы и планирует стать звездой масштаба Канье Уэста или Трэвиса Скотта. "Я хочу мировой уровень! Я не хочу Россию, я не хочу быть Егором Кридом, которого знает СНГ", — заявил Милохин. По его мнению, о музыкантах масштаба Крида мало известно за пределами родной страны, тогда как личности уровня Коннора Макгрегора или Канье Уэста у всех на слуху. "Канье Уэст, Трэвис Скотт — все самые популярные и большие типы. Мне хочется, чтобы они знали о моем существовании. Хочется находиться в их кругу и общаться с ними. Чтобы они такие: "Вау, что за тип". Им самим было бы интересно", — поделился звезда TikTok. Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву.Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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даня милохин, дубай, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, tiktok, канье уэст, егор крид, лига безопасного интернета
Шоубиз, Даня Милохин, Дубай, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, TikTok, Канье Уэст, Егор Крид, Лига безопасного интернета
"Не хочу Россию": Милохин заявил, что жаждет мировой славы
Блогер Даня Милохин заявил, что планирует стать звездой мирового уровня
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Блогер и певец Даня Милохин в интервью ведущему YouTube-канала "100балльный репетитор" признался
, что жаждет мировой славы и планирует стать звездой масштаба Канье Уэста или Трэвиса Скотта.
«
"Я хочу мировой уровень! Я не хочу Россию, я не хочу быть Егором Кридом, которого знает СНГ", — заявил Милохин.
По его мнению, о музыкантах масштаба Крида мало известно за пределами родной страны, тогда как личности уровня Коннора Макгрегора или Канье Уэста у всех на слуху.
«
"Канье Уэст, Трэвис Скотт — все самые популярные и большие типы. Мне хочется, чтобы они знали о моем существовании. Хочется находиться в их кругу и общаться с ними. Чтобы они такие: "Вау, что за тип". Им самим было бы интересно", — поделился звезда TikTok.
Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.
В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву.
Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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