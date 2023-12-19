https://ria.ru/20231219/koronavirus-1916622652.html

В ВОЗ рассказали, как COVID-19 продолжает мутировать

В ВОЗ рассказали, как COVID-19 продолжает мутировать - РИА Новости, 19.12.2023

В ВОЗ рассказали, как COVID-19 продолжает мутировать

COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:49

2023-12-19T04:49

2023-12-19T04:49

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "Коронавирус был обнаружен 4 года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19. И коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть", - сказала она. По словам Вуйнович, примерно в половине стран, предоставляющих данные в ВОЗ о госпитализации, наблюдаются тенденции роста, в частности, в Финляндии, Словакии, Италии. "Как мы видим, вирус все еще мутирует и все еще наносит ущерб нашим жизням", - подчеркнула Вуйнович. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью. Он уточнил, что есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.

https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html

россия

европа

центральная азия

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россия, европа, центральная азия, мелита вуйнович, михаил мурашко, воз, здоровье - общество, общество