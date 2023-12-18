https://ria.ru/20231218/vaktsiny-1916406226.html

В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин

В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин - РИА Новости, 18.12.2023

В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин

Предельные отпускные цены на ряд вакцин были перерегистрированы в сторону увеличения, но это не повлияло на необходимость увеличить бюджет на данные цели,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:01

2023-12-18T10:01

2023-12-18T12:44

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предельные отпускные цены на ряд вакцин были перерегистрированы в сторону увеличения, но это не повлияло на необходимость увеличить бюджет на данные цели, сообщила пресс-служба Минздрава России."Предельно отпускные цены на ряд вакцин были по согласованию с ФАС России перерегистрированы в сторону увеличения. Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, и этого удается достичь в связи с большим объемом закупаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов. Таким образом, повышение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличения бюджета на данные цели", - говорится в сообщении.Федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок в 2024 год - 25,6 миллиарда рублей, 2025 год - 25,7 миллиарда рублей и 2026 год - 25,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915809747.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)