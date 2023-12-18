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В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин - РИА Новости, 18.12.2023
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10:01 18.12.2023 (обновлено: 12:44 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vaktsiny-1916406226.html
В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин
В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин - РИА Новости, 18.12.2023
В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин
Предельные отпускные цены на ряд вакцин были перерегистрированы в сторону увеличения, но это не повлияло на необходимость увеличить бюджет на данные цели,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:01
2023-12-18T12:44
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предельные отпускные цены на ряд вакцин были перерегистрированы в сторону увеличения, но это не повлияло на необходимость увеличить бюджет на данные цели, сообщила пресс-служба Минздрава России."Предельно отпускные цены на ряд вакцин были по согласованию с ФАС России перерегистрированы в сторону увеличения. Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, и этого удается достичь в связи с большим объемом закупаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов. Таким образом, повышение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличения бюджета на данные цели", - говорится в сообщении.Федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок в 2024 год - 25,6 миллиарда рублей, 2025 год - 25,7 миллиарда рублей и 2026 год - 25,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Минздраве заявили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин

Минздрав: предельные отпускные цены на ряд вакцин повышены

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМедицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предельные отпускные цены на ряд вакцин были перерегистрированы в сторону увеличения, но это не повлияло на необходимость увеличить бюджет на данные цели, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«
"Предельно отпускные цены на ряд вакцин были по согласованию с ФАС России перерегистрированы в сторону увеличения. Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, и этого удается достичь в связи с большим объемом закупаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов. Таким образом, повышение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличения бюджета на данные цели", - говорится в сообщении.
Федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по закупке вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок в 2024 год - 25,6 миллиарда рублей, 2025 год - 25,7 миллиарда рублей и 2026 год - 25,9 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.
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