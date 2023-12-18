https://ria.ru/20231218/tuberkulez-1916504561.html
В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом
В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом - РИА Новости, 18.12.2023
В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, смертность – в три раза, все пациенты с этим заболеванием обеспечиваются... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:31
2023-12-18T14:31
2023-12-18T14:32
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
воз
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, смертность – в три раза, все пациенты с этим заболеванием обеспечиваются препаратами за счет государства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в два раза, а смертность – практически в три раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - говорится в приветствии Мурашко участникам всероссийской научно-практической конференции "Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы". Министр отметил, что в России есть четко налаженная система мониторинга туберкулеза, ведется федеральный регистр заболевших. Все пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств государства, подчеркнул Мурашко. По его словам, в настоящее время Россия полностью обеспечена отечественными системами для выявления туберкулеза, соответствующими самым высоким стандартам. При этом часть из них уже включены в список рекомендуемых ВОЗ. Разрабатываются и новые методы лечения туберкулеза, уточнил Мурашко. "Приоритетными задачами фтизиатрической службы Российской Федерации являются повышение до 80% эффективности лечения пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, достижение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез не ниже 73%", - добавил он.
https://ria.ru/20231025/nauka-1904910169.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, ВОЗ
В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом
Мурашко: заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась вдвое
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза за последние десять лет, смертность – в три раза, все пациенты с этим заболеванием обеспечиваются препаратами за счет государства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"За последние десять лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в два раза, а смертность – практически в три раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - говорится в приветствии Мурашко участникам всероссийской научно-практической конференции "Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы".
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Министр отметил, что в России есть четко налаженная система мониторинга туберкулеза, ведется федеральный регистр заболевших. Все пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств государства, подчеркнул Мурашко.
По его словам, в настоящее время Россия полностью обеспечена отечественными системами для выявления туберкулеза, соответствующими самым высоким стандартам. При этом часть из них уже включены в список рекомендуемых ВОЗ
.
Разрабатываются и новые методы лечения туберкулеза, уточнил Мурашко. "Приоритетными задачами фтизиатрической службы Российской Федерации являются повышение до 80% эффективности лечения пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, достижение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез не ниже 73%", - добавил он.
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