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ЕС расширил списки персональных санкций против России - РИА Новости, 18.12.2023
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20:36 18.12.2023 (обновлено: 20:52 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916593773.html
ЕС расширил списки персональных санкций против России
ЕС расширил списки персональных санкций против России - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС расширил списки персональных санкций против России
Персональные санкции ЕС против России за якобы нарушение суверенитета Украины распространяются теперь почти на две тысячи физлиц и организаций. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:36
2023-12-18T20:52
россия
евросоюз
москва
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Персональные санкции ЕС против России за якобы нарушение суверенитета Украины распространяются теперь почти на две тысячи физлиц и организаций.По словам высокопоставленного европейского источника, новый список в рамках 12-го пакета европейских ограничений включает всего 147 фигурантов, в том числе, 86 организаций и 61 физлицо. "Таким образом, всего списки включают на сегодня порядка 1950 физлиц и организаций", - сообщил он.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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россия, евросоюз, москва, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Москва, Санкции в отношении России, В мире
ЕС расширил списки персональных санкций против России

ЕС добавил 147 физлиц и организаций в санкционный список против РФ

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Персональные санкции ЕС против России за якобы нарушение суверенитета Украины распространяются теперь почти на две тысячи физлиц и организаций.
По словам высокопоставленного европейского источника, новый список в рамках 12-го пакета европейских ограничений включает всего 147 фигурантов, в том числе, 86 организаций и 61 физлицо. "Таким образом, всего списки включают на сегодня порядка 1950 физлиц и организаций", - сообщил он.
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Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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