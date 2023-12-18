https://ria.ru/20231218/orvi-1916430466.html

Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID

Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID - РИА Новости, 18.12.2023

Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID

В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:09

2023-12-18T11:09

2023-12-18T11:09

общество

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html

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общество, москва