https://ria.ru/20231218/orvi-1916430466.html
Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID
Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID - РИА Новости, 18.12.2023
Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID
В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:09
2023-12-18T11:09
2023-12-18T11:09
общество
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html
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общество, москва
Власти Москвы заявили о скором выходе на плато по ОРВИ и COVID
Депздрав Москвы: выход на плато по COVID ожидают через 1-2 недели
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет", - рассказали в пресс-службе.
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