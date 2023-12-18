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Биография Абделя Фаттаха ас-Сиси

Биография Абделя Фаттаха ас-Сиси - РИА Новости, 18.12.2023

Биография Абделя Фаттаха ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси (Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El Sisi) родился 19 ноября 1954 года в Каире (Египет). РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:25

2023-12-18T16:25

2023-12-18T16:25

справки

абдель фаттах ас-сиси

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Президент Египта Абдель Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси (Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El Sisi) родился 19 ноября 1954 года в Каире (Египет).В 1977 году окончил Египетскую военную академию. В 1987 году получил степень магистра военных наук в Командно-штабном колледже Египта. Продолжил образование в Командно-штабном колледже в Великобритании (1992), Высшем военном колледже при Высшей военной академии имени Насера (Египет, 2003) и Военном колледже армии США (2006).По окончании Военной академии служил на командных должностях: был командиром 509-го мотострелкового батальона, начальником штаба 134-й мотострелковой бригады, командующим 16-й мотострелковой бригады, начальником штаба 2-й мотострелковой дивизии.В 1990-1991 годах в составе египетского контингента принимал участие в войне в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне" под руководством США).Занимал должности начальника Управления информации и безопасности Министерства обороны Египта, военного атташе Египта в Саудовской Аравии.С 2008 года был начальником штаба Северного военного округа Египта.С 2010 года – заместитель начальника, с февраля 2011 года – начальник Управления военной разведки и член Высшего совета вооруженных сил (ВСВС), управлявшего страной после отставки Хосни Мубарака и приведшего к власти исламистов во главе с Мухаммедом Мурси.В августе 2012 года ас-Сиси было присвоено звание генерала. Он был назначен председателем ВСВС, главнокомандующим вооруженными силами, министром обороны и военной промышленности.В условиях вооруженных столкновений между оппозицией и исламистами предъявил от имени армии ультиматум противоборствующим сторонам и 3 июля 2013 года объявил о приостановке действия Конституции Египта и низложении Мурси и назначении временным президентом страны председателя Высшего конституционного суда Адли Мансура.В новом правительстве, сформированном 16 июля 2013 года, занял должность первого заместителя премьер-министра, министра обороны и военной промышленности, сохранив посты председателя ВСВС, главнокомандующего вооруженными силами. Решительно подавил выступления исламистов, что позволило стабилизировать обстановку в стране.В январе 2014 года ас-Сиси было присвоено высшее военное звание фельдмаршала.1 марта 2014 года он вошел в состав нового правительства Египта в должности вице-премьера.В конце марта 2014 года Абдель Фаттах ас-Сиси подал в отставку и официально объявил о том, что намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах.26-28 мая 2014 года в Египте прошли внеочередные президентские выборы, а 3 июня было официально объявлено, что Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах – за него проголосовали 23,7 миллиона избирателей, что составило 96,3% от общего числа проголосовавших.8 июня 2014 года Абдель Фаттах ас-Сиси официально вступил в должность президента Египта.В марте 2018 года был переизбран на второй срок, получив поддержку 97% избирателей.2 июня 2018 года Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок.В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум по внесению поправок в конституцию страны. Президентский срок в Египте увеличен с четырех до шести лет. Кроме того, в основной закон страны была включена "переходная статья", гласящая, что "полномочия действующего главы республики заканчиваются через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок".Одной из основных задач ас-Сиси на посту президента стала борьба с терроризмом. В 2017 году он учредил Национальный совет по противодействию терроризму и экстремизму.Важнейшими целями внешней политики Абдель Фаттахе Ас-Сиси являются последовательное утверждение лидерства страны в арабском мире и упрочение позиций в регионе.Ас-Сиси в первый же год своего правления дал понять, что для Египта крайне важно поддерживать манифест "Египет – вершина Африканского континента", сформулированный в преамбуле Конституции 2014 года. Он присутствует на всех регулярных и полугодовых африканских саммитах. В 2019 году Абдель Фаттах ас-Сиси возглавил Африканский союз, членство в котором для Египта было приостановлено в июле 2013 года (возобновлено в июне 2014 года).Египет проводит политику многовекторного взаимодействия. Под руководством ас-Сиси Каир сформулировал концепцию, согласно которой чрезмерная зависимость от одной мировой силы причиняет ущерб интересам Египта.В 2019 году Абдель Фаттах ас-Сиси выступил сопредседателем на первом саммите "Россия – Африка". В июле 2023 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял участие во втором саммите "Россия – Африка". В августе 2023 года Египет получил приглашение присоединиться к БРИКС.В стране за последнее десятилетие был проведен ряд структурных реформ. В 2014 году была создана структура Egyptian Regulatory Reform and Development Activity (ERRADA). Ее целью стало поощрений иностранных и внутренних инвестиций, а также улучшение условий для ведения бизнеса.Египет также провел ряд регулятивных реформ, включая принятие нового закона об инвестициях (2017), нового закона о компаниях и закона о банкротстве (2018), а также нового таможенного закона (2020).На фоне сокращения финансовой помощи, поступающая из стран Персидского залива, Абдель Фаттахе ас-Сиси продемонстрировал способность налаживать хорошие отношения со всеми влиятельными игроками – с США, Россией, странами Залива, Китаем, Западной Европой и с Японией.Египет – одна из наиболее развитых стран в Африке и Арабском мире, египетский ВВП по номиналу составляет 1,347 триллиона долларов (данные на 2022 год), что позволяет стране занимать третье место по этому показателю как в Африке, так и среди арабских стран. Однако экономика страны переживает длительный кризис, обусловленный глобальными последствиями пандемии и последствиями российско-украинского конфликта. Кроме того, Египет сталкивается с существенными структурными экономическими проблемами, которые сохраняются на протяжении десятилетий. К ним относится не только инфляция и бюджетный дефицит, но и значительный торговый дефицит, увеличение внешнего долга и чрезмерные заимствования. С марта 2022 года египетский фунт потерял половину своей стоимости по отношению к доллару, что сделало его одной из наиболее слабых валют в мире. Кроме того, увеличение внешнего долга Египта на 13% (до 163 миллиардов долларов), вывод около 20 миллиардов долларов иностранных инвестиций, осуществление чересчур масштабных и амбициозных проектов привели к ухудшению состояния экономики страны. В мае 2023 года инфляция достигла пятилетнего максимума в 32,7% из-за роста цен на продукты питания, задержек импорта и недостатка валюты.Правозащитные организации критикуют ас-Сиси за авторитарный стиль правления, в частности за усиление давления на оппозицию и ущемление прав человекаВ августе 2023 года крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение нынешнего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок.Партия отметила, что за время президентства ас-Сиси Египет "преуспел в борьбе с терроризмом, достижении безопасности и стабильности и укреплении пути развития в политической, экономической и социальной сферах и на международном уровне".В октябре 2023 года Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах.Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, абдель фаттах ас-сиси