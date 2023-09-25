https://ria.ru/20230925/vybory-1898517058.html

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря - РИА Новости, 25.09.2023

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря, заявил глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:26

2023-09-25T15:26

2023-09-25T15:41

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КАИР, 25 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря, заявил глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза."Первый тур президентских выборов в Египте состоится 10, 11 и 12 декабря", - сказал Хамза в ходе пресс-конференции. Голосование за пределами Египта состоится 1-3 декабря.Он отметил, что процедура выдвижения кандидатов на президентских выборах начнется 5 октября."Окончательный список кандидатов будет объявлен 9 ноября", - заявил Хамза, подчеркнув, что в этот же день начинается избирательная кампания.Более месяца назад крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение нынешнего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок.Ас-Сиси занимает пост президента Египта после победы на выборах в 2014 году. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.Согласно конституции Египта, избирательная кампания должна начаться не менее, чем за 120 дней до истечения президентских полномочий. Второй срок ас-Сиси официально завершается 2 апреля 2024 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230614/egipet-1878120232.html

https://ria.ru/20230925/lavrov-1898501600.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, в мире