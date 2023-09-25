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Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря - РИА Новости, 25.09.2023
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15:26 25.09.2023 (обновлено: 15:41 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/vybory-1898517058.html
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря - РИА Новости, 25.09.2023
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря
Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря, заявил глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:26
2023-09-25T15:41
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КАИР, 25 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря, заявил глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза."Первый тур президентских выборов в Египте состоится 10, 11 и 12 декабря", - сказал Хамза в ходе пресс-конференции. Голосование за пределами Египта состоится 1-3 декабря.Он отметил, что процедура выдвижения кандидатов на президентских выборах начнется 5 октября."Окончательный список кандидатов будет объявлен 9 ноября", - заявил Хамза, подчеркнув, что в этот же день начинается избирательная кампания.Более месяца назад крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение нынешнего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок.Ас-Сиси занимает пост президента Египта после победы на выборах в 2014 году. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.Согласно конституции Египта, избирательная кампания должна начаться не менее, чем за 120 дней до истечения президентских полномочий. Второй срок ас-Сиси официально завершается 2 апреля 2024 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230614/egipet-1878120232.html
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египет, в мире
Египет, В мире
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Глава Избиркома Египта: президентские выборы в стране пройдут 10-12 декабря

© iStock.com / OlyaSolodenkoШарм-эш-Шейх, Египет
Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / OlyaSolodenko
Шарм-эш-Шейх, Египет . Архивное фото
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КАИР, 25 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря, заявил глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза.
"Первый тур президентских выборов в Египте состоится 10, 11 и 12 декабря", - сказал Хамза в ходе пресс-конференции. Голосование за пределами Египта состоится 1-3 декабря.
Он отметил, что процедура выдвижения кандидатов на президентских выборах начнется 5 октября.
"Окончательный список кандидатов будет объявлен 9 ноября", - заявил Хамза, подчеркнув, что в этот же день начинается избирательная кампания.
Более месяца назад крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение нынешнего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок.
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Ас-Сиси занимает пост президента Египта после победы на выборах в 2014 году. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.
Согласно конституции Египта, избирательная кампания должна начаться не менее, чем за 120 дней до истечения президентских полномочий. Второй срок ас-Сиси официально завершается 2 апреля 2024 года.
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