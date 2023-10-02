https://ria.ru/20231002/egipet-1900060100.html

Президент Египта сообщил об участии в предстоящих выборах

Президент Египта сообщил об участии в предстоящих выборах - РИА Новости, 02.10.2023

Президент Египта сообщил об участии в предстоящих выборах

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:54

2023-10-02T20:54

2023-10-02T21:04

египет

в мире

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах."Я объявляю о том, что снова баллотируюсь", - сказал ас-Сиси в ходе выступления, которое транслировали египетские телеканалы.Ранее глава Национальной избирательной комиссии страны Валид Хамза объявил, что президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря. Подача документов от кандидатов будет проходить 5-14 октября. Глава избиркома страны сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур в случае необходимости состоится в январе 2024 года.Более месяца назад крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение нынешнего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок.Ас-Сиси занимает пост президента Египта после победы на выборах в 2014 году. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.Согласно конституции Египта, избирательная кампания должна начаться не менее, чем за 120 дней до истечения президентских полномочий. Второй срок ас-Сиси официально завершается 2 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898991404.html

https://ria.ru/20230727/putin-1886502544.html

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египет, в мире, абдель фаттах ас-сиси