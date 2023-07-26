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Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023
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17:58 26.07.2023 (обновлено: 18:05 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/egipet-1886451900.html
Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург
Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023
Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:58
2023-07-26T18:05
египет
россия
санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
георгий борисенко
форум "россия — африка"
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент прибыл в город Санкт-Петербург в России для участия в саммите "Россия-Африка", - говорится в сообщении канцелярии ас-Сиси. В аэропорту Санкт-Петербурга египетского президента, в частности, встречал посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Ранее канцелярия ас-Сиси сообщила, что президент Египта отправляется на саммит "Россия-Африка", в ходе визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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египет, россия, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, георгий борисенко, форум "россия — африка"
Египет, Россия, Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Георгий Борисенко, Форум "Россия — Африка"
Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург

Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", сообщила канцелярия египетского лидера.
«
"Президент прибыл в город Санкт-Петербург в России для участия в саммите "Россия-Африка", - говорится в сообщении канцелярии ас-Сиси.
В аэропорту Санкт-Петербурга египетского президента, в частности, встречал посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
Ранее канцелярия ас-Сиси сообщила, что президент Египта отправляется на саммит "Россия-Африка", в ходе визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЕгипетРоссияСанкт-ПетербургАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинГеоргий БорисенкоФорум "Россия — Африка"
 
 
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