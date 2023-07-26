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Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург

Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023

Президент Египта ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:58

2023-07-26T17:58

2023-07-26T18:05

египет

россия

санкт-петербург

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

георгий борисенко

форум "россия — африка"

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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка", сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент прибыл в город Санкт-Петербург в России для участия в саммите "Россия-Африка", - говорится в сообщении канцелярии ас-Сиси. В аэропорту Санкт-Петербурга египетского президента, в частности, встречал посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Ранее канцелярия ас-Сиси сообщила, что президент Египта отправляется на саммит "Россия-Африка", в ходе визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

египет

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

египет, россия, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, георгий борисенко, форум "россия — африка"