https://ria.ru/20231218/arabskiy-1916530064.html

Российские муфтии призвали молодежь изучать арабский язык

Российские муфтии призвали молодежь изучать арабский язык - РИА Новости, 18.12.2023

Российские муфтии призвали молодежь изучать арабский язык

Руководители духовных управлений мусульман России с учетом разворота внешнеполитического курса страны на Восток призвали молодежь обратить внимание на изучение... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:02

2023-12-18T16:02

религия

россия

москва

египет

рушан аббясов

ильдар аляутдинов

шафиг пшихачев

оон

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман России с учетом разворота внешнеполитического курса страны на Восток призвали молодежь обратить внимание на изучение арабского языка, отметив, что арабо-мусульманский мир с уважением относится к тем, кто общается на языке Корана.День арабского языка отмечается 18 декабря. Решение проводить всемирный день по каждому из шести официальных языков Организации Объединенных Наций было принято департаментом ООН по общественной информации 19 февраля 2010 года в рамках поддержки и укрепления языкового и культурного разнообразия в системе ООН. Арабский язык включен в число официальных и рабочих языков Генассамблеи. Арабский язык является наиболее широко используемым языком семитской семьи и одним из самых распространенных языков в мире."Арабский язык многое значит для меня как в духовном плане, так и рабочем. Он входит в пятерку самых распространенных языков мира, а число его носителей исчисляется сотнями миллионов человек. Для меня, курирующего на протяжении многих лет международную деятельность ДУМ РФ, один из рабочих языков. На нем мы взаимодействуем с единоверцами, партнерами из стран исламского мира. Советую молодым людям независимо от их вероисповедания учить этот язык. Это будет большим плюсом для карьеры", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.Он отметил, что арабский - это язык Священного Корана и богослужений. "Каждый мусульманин читает молитвы на арабском, а учитывая, что в России испокон веков проживают десятки коренных народов, исповедующих ислам, можно уверенно сказать, что арабский язык не является чужим или диковинным для нашей страны. Поэтому арабский язык для меня столь же близок и дорог, как русский и татарский", - сказал муфтий Аббясов.Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что в свое время много времени уделил изучению арабского языка."Я учился в авторитетном исламском университете "Аль-Азхар" (Египет). Благодарен Всевышнему за то, что знаю арабский как русский и татарский. Арабский многогранен, уникален и очень красивый. Очевидно, поэтому Господь ниспослал священный Коран человечеству именно на арабском", - заявил он.По его словам, арабский язык должен знать каждый мусульманин, независимо от места проживания."Арабский язык дал мне возможность понять смысл священного Корана, познать основу культуры арабо-мусульманского мира. Советую молодым людям учить арабский для профессионального роста. Если россиянин свободно разговаривает на арабском, например, с местным населением на Ближнем Востоке, то он представляет не только себя, а нашу страну в целом. А это показатель культуры и уровень образования всех россиян, ведь по знаниям судят по стране, откуда носитель приехал", - сообщил председатель "Международной исламской миссии", представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафиг Пшихачев."Поддерживаем предложение руководителя Рособрнадзора по возможности выбора арабского языка как иностранного в школах России. Сильная экономика в арабском мире, свободные инвестиции там и знание языка дадут преимущества работы с ними", - считает председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Муфтий централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин сообщил, что знание арабского позволяет больше знать о менталитете мусульманского мира."С изучением этого языка ты получаешь не только знания, но и особенности народов во многих странах мира, в том числе их культуру. Если владеешь арабским, то быстрее находишь общий язык и общие доверительные позиции с представителями мусульманского мира", - сказал Биргалин.

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https://ria.ru/20231211/putin-1915154852.html

https://ria.ru/20231212/tsennosti-1915270809.html

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Никита Бизин

россия, москва, египет, рушан аббясов, ильдар аляутдинов, шафиг пшихачев, оон, генеральная ассамблея оон, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), религия