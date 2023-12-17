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Новогодние праздники 2024: как отдыхаем в январе на Новый год
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14:11 17.12.2023 (обновлено: 14:17 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/kanikuly-1890956524.html
Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе
Новогодние праздники 2024: как отдыхаем в январе на Новый год
Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе
Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:11
2023-12-17T14:17
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.Новогодние праздники 2024 в РоссииТрадиционно январь в России является самым коротким рабочим месяцем благодаря новогодним каникулам, длина которых может ежегодно изменяться в соответствии с решением правительства. Каждый год Минтруд РФ готовит проект переноса выходных дней, который рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и утверждает правительство. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Как отдыхаем в январе 2024 годаВ январе 2024 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.Перенос выходных дней на Новый ГодПо закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 произошел перенос следующих выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями:В результате праздничный нерабочий день 7 января (воскресенье) увеличил длительность новогодних праздников следующего 2025 года (они начнутся, благодаря его переносу на 31 декабря и рабочей субботе 28 декабря, с 29 числа). А 6 января добавлен к майским праздникам, поэтому россияне будут отмечать День Победы 4 дня.Сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 годуНа новогодние каникулы приходится 8 дней, но из-за того, что в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать в общей сложности 10 дней.Производственный календарь на январьПроизводственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.Сколько рабочих днейВ январе 2024 года 17 рабочих дней.Норма рабочего времениНормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.В январе 2024 года норма рабочего времени составляет:Кому лучше взять отпуск в январеВ финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2024 году под этот критерий подходят июль, август и октябрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май и июнь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год

Новогодние каникулы в 2024 году: сколько дней будем отдыхать в январе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНовогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем в 2024 году на Новый год, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.

Новогодние праздники 2024 в России

Традиционно январь в России является самым коротким рабочим месяцем благодаря новогодним каникулам, длина которых может ежегодно изменяться в соответствии с решением правительства. Каждый год Минтруд РФ готовит проект переноса выходных дней, который рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и утверждает правительство. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Календарь праздничных дней
Календарь праздничных дней
Календарь праздничных дней

Как отдыхаем в январе 2024 года

В январе 2024 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовогодние праздники 2024
Посетители ярмарки на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новогодние праздники 2024. Архивное фото

Перенос выходных дней на Новый Год

По закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 произошел перенос следующих выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями:
Люди на теплоходе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
18 августа, 15:52
  • с 6 января (суббота) на 10 мая (пятница);
  • с 7 января (пятница) на 31 декабря (вторник);
  • с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);
  • с 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);
  • с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
15 августа, 11:27
В результате праздничный нерабочий день 7 января (воскресенье) увеличил длительность новогодних праздников следующего 2025 года (они начнутся, благодаря его переносу на 31 декабря и рабочей субботе 28 декабря, с 29 числа). А 6 января добавлен к майским праздникам, поэтому россияне будут отмечать День Победы 4 дня.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНовогодняя ель
Новогодняя ель на центральной площади Пять углов в Мурманске - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Новогодняя ель. Архивное фото

Сколько продлятся новогодние каникулы в 2024 году

На новогодние каникулы приходится 8 дней, но из-за того, что в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на выходные субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать в общей сложности 10 дней.
Календарь - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
4 сентября, 13:01

Производственный календарь на январь

Производственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда
19 июня, 15:26
Инфографика
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект МинтрудаПосмотреть

Сколько рабочих дней

В январе 2024 года 17 рабочих дней.
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
19 июня, 14:19

Норма рабочего времени

Нормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.
Плакат к Первому мая - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
19 июня, 06:53
В январе 2024 года норма рабочего времени составляет:
  • 40-часовая рабочая неделя — 136 часов;
  • 36-часовая неделя — 122,4 часа;
  • 24-часовая неделя— 81,6 часа.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новогодняя иллюминация. Архивное фото

Кому лучше взять отпуск в январе

В финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2024 году под этот критерий подходят июль, август и октябрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май и июнь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
18 января, 17:29
 
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