https://ria.ru/20231216/abort-1916229768.html

В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время

В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время - РИА Новости, 16.12.2023

В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время

Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T19:08

2023-12-16T19:08

2023-12-16T23:41

россия

анна кузнецова

госдума рф

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49909/98/499099811_0:170:2953:1831_1920x0_80_0_0_d4b0dd8ac9d2fd5c19a9ef1f7e3832c4.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в пользу рождения детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о необходимости запрета абортов в России. Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил глава государства. "Тема абортов актуальна будет в любое время, к сожалению, она была и до нас, и в древнее время, и в настоящее время. Тема, как сказал Святейший Патриарх, крайне актуальна и болезненна. И президент очень точно описал плоскости, в которых она лежит - это плоскость ценностей, это тема поддержки семьи, вопрос нравственного выбора", — сказала РИА Новости Кузнецова, отвечая на вопрос о том, закрыта ли тема с запретом абортов после выступления Путина на пресс-конференции. Кузнецова пояснила, что государство должно поддерживать матерей и семьи, чтобы мотивировать их на защиту детей. "Задача государства выстроить так, чтобы вот этот нравственный, ценностный выбор был сделан в пользу, скажем так, жизни, в пользу рождения малышей. Это требует больших, серьезных усилий, но результат стоит всех усилий, которые сегодня предпринимает государство", — добавила Кузнецова. Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

https://ria.ru/20231216/feminizm-1916096173.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анна кузнецова, госдума рф, здоровье - общество, общество