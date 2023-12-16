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В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время - РИА Новости, 16.12.2023
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19:08 16.12.2023 (обновлено: 23:41 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/abort-1916229768.html
В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время
В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время - РИА Новости, 16.12.2023
В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время
Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:08
2023-12-16T23:41
россия
анна кузнецова
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в пользу рождения детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о необходимости запрета абортов в России. Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил глава государства. "Тема абортов актуальна будет в любое время, к сожалению, она была и до нас, и в древнее время, и в настоящее время. Тема, как сказал Святейший Патриарх, крайне актуальна и болезненна. И президент очень точно описал плоскости, в которых она лежит - это плоскость ценностей, это тема поддержки семьи, вопрос нравственного выбора", — сказала РИА Новости Кузнецова, отвечая на вопрос о том, закрыта ли тема с запретом абортов после выступления Путина на пресс-конференции. Кузнецова пояснила, что государство должно поддерживать матерей и семьи, чтобы мотивировать их на защиту детей. "Задача государства выстроить так, чтобы вот этот нравственный, ценностный выбор был сделан в пользу, скажем так, жизни, в пользу рождения малышей. Это требует больших, серьезных усилий, но результат стоит всех усилий, которые сегодня предпринимает государство", — добавила Кузнецова. Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.
https://ria.ru/20231216/feminizm-1916096173.html
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россия, анна кузнецова, госдума рф, здоровье - общество, общество
Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Общество
В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время

Вице-спикер ГД Кузнецова назвала тему запрета абортов крайне актуальной

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкОбследование в кабинете врача
Обследование в кабинете врача - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
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Обследование в кабинете врача. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в пользу рождения детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
На ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о необходимости запрета абортов в России. Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил глава государства.
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"Тема абортов актуальна будет в любое время, к сожалению, она была и до нас, и в древнее время, и в настоящее время. Тема, как сказал Святейший Патриарх, крайне актуальна и болезненна. И президент очень точно описал плоскости, в которых она лежит - это плоскость ценностей, это тема поддержки семьи, вопрос нравственного выбора", — сказала РИА Новости Кузнецова, отвечая на вопрос о том, закрыта ли тема с запретом абортов после выступления Путина на пресс-конференции.
Кузнецова пояснила, что государство должно поддерживать матерей и семьи, чтобы мотивировать их на защиту детей.
"Задача государства выстроить так, чтобы вот этот нравственный, ценностный выбор был сделан в пользу, скажем так, жизни, в пользу рождения малышей. Это требует больших, серьезных усилий, но результат стоит всех усилий, которые сегодня предпринимает государство", — добавила Кузнецова.
Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.
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