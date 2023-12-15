https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников

НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников - РИА Новости, 15.12.2023

НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников

Вчера румынские военные обнаружили на территории страны полутораметровую воронку. По их утверждению, она образовалась в результате падения БПЛА, который... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:00

2023-12-15T09:45

россия

f-16

вооруженные силы украины

нато

украина

румыния

аналитика

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Вчера румынские военные обнаружили на территории страны полутораметровую воронку. По их утверждению, она образовалась в результате падения БПЛА, который участвовал в "атаке российских войск на портовую инфраструктуру вблизи границы между Украиной и Румынией" в ночь на 14 декабря. Это четвертый случай падения в Румынии дрона, приписываемого России, за последние месяцы.По этому поводу МИД страны разразился гневным заявлением, выразил протест и намерен вызвать российского посла. Отдельно ведомство отметило, что проводит консультации с союзниками по НАТО о событиях на румынско-украинской границе, в том числе о данном инциденте.Правда, альянс вряд ли порадует Бухарест своей бескомпромиссной поддержкой. Официальный представитель организации Дилан Уайт сообщил, что у них нет информации, подтверждающей "преднамеренные удары России по территории стран НАТО", что означает: ну а раз Россия нечаянно, то и не считается. При этом он подтвердил, что альянс "решительно осуждает" удары России по "инфраструктурным объектам Украины, в том числе в районе Дуная". Без сомнения, подобная непреклонность греет душу Киеву, правда, карманы и арсеналы не пополняет.Происходящее внутри коллективного Запада и конкретно Североатлантического альянса начинает напоминать плохой фильм-катастрофу, сюжет которого движется благодаря максимально идиотским поступкам персонажей, что закономерно приводит их к самым печальным результатам. Наблюдая за происходящим на экране, зрители то зевают от скуки из-за предсказуемости событий, то смеются от их глупости, но дружно и громко высказывают мнение, что в реальности такого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако жизнь показывает, что все может быть еще хуже.О том, что пресловутая пятая статья устава НАТО, посвященная коллективной обороне, представляет собой пустышку-приманку, не писал на Западе разве что ленивый. Расписыванием сценария "Как бы нам повоевать с Россией, не вызвав ядерного апокалипсиса" последние месяцы занимались там самые крупные мозговые центры и СМИ. Да и основная идея лежит на поверхности: воевать должны отдельные страны (например, Польша) как самостоятельные субъекты, а не члены НАТО, тогда, мол, у Москвы не будет оснований бить по Вашингтону. Такая мелочь, что у России появится основание стереть с лица земли Варшаву, западными стратегами в расчет, разумеется, не принимается — "пустяки, дело-то житейское", как говорил Карлсон.Таким образом, намерения США отправить на убой против России целые страны (для начала — соседствующие с нами) не то что не скрываются — они проговариваются максимально открыто и прямо. Однако те продолжают бестрепетно и непоколебимо идти по убийственному для них пути.Два дня назад российский МИД заявил, что взлет истребителей F-16, предоставленных ВСУ, с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии будет нами рассматриваться как их участие в конфликте на Украине — с соответствующими ответными мерами. А уже вчера агентство Reuters сообщило, что Украина почти гарантированно не сможет использовать для F-16 свою инфраструктуру, поскольку ее взлетно-посадочные полосы заведомо непригодны для этих самолетов. Значит, следующий шажок к вовлечению данных стран в войну против нашего государства сделан, при этом хоть какое-то чувство самосохранения на данный момент демонстрирует разве что Словакия.А в понедельник Финляндия подпишет со Штатами оборонное соглашение, в котором среди прочего откроет американцам 15 своих военных объектов — для размещения на них вооружений и военнослужащих.И всего этого США добиваются, абсолютно не скрывая и, наоборот, даже бравируя своим намерением цинично использовать данные страны против России и в итоге бросить их на произвол судьбы.Обычно этот поразительный феномен объясняют купленной и подконтрольной американцам правящей элитой соответствующих государств, которым глубоко наплевать на собственную родину. Это, безусловно, важный фактор, но он не объясняет того, почему финское или румынское общество с открытыми глазами позволяет вести себя на убой во имя спасения заокеанского гегемона. Тем более даже в Европе имеются образцы приверженности властей и общества национальным интересам (та же Венгрия), а уж за пределами Запада такие примеры куда многочисленнее.Древняя мудрость утверждает, что, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Возможно, мы наблюдаем проявление высшей справедливости и высшего наказания в виде лишения разума (и инстинкта самосохранения) целой цивилизации, которая полтысячелетия доминировала на планете, — и теперь ей предстоит расплачиваться за содеянное.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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украина

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россия, f-16, вооруженные силы украины, нато, украина, румыния, аналитика