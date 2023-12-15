НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDФлаги Евросоюза и блока НАТО в здании Европейского парламента в Брюссселе
Вчера румынские военные обнаружили на территории страны полутораметровую воронку. По их утверждению, она образовалась в результате падения БПЛА, который участвовал в "атаке российских войск на портовую инфраструктуру вблизи границы между Украиной и Румынией" в ночь на 14 декабря. Это четвертый случай падения в Румынии дрона, приписываемого России, за последние месяцы.
По этому поводу МИД страны разразился гневным заявлением, выразил протест и намерен вызвать российского посла. Отдельно ведомство отметило, что проводит консультации с союзниками по НАТО о событиях на румынско-украинской границе, в том числе о данном инциденте.
Правда, альянс вряд ли порадует Бухарест своей бескомпромиссной поддержкой. Официальный представитель организации Дилан Уайт сообщил, что у них нет информации, подтверждающей "преднамеренные удары России по территории стран НАТО", что означает: ну а раз Россия нечаянно, то и не считается. При этом он подтвердил, что альянс "решительно осуждает" удары России по "инфраструктурным объектам Украины, в том числе в районе Дуная". Без сомнения, подобная непреклонность греет душу Киеву, правда, карманы и арсеналы не пополняет.
Происходящее внутри коллективного Запада и конкретно Североатлантического альянса начинает напоминать плохой фильм-катастрофу, сюжет которого движется благодаря максимально идиотским поступкам персонажей, что закономерно приводит их к самым печальным результатам. Наблюдая за происходящим на экране, зрители то зевают от скуки из-за предсказуемости событий, то смеются от их глупости, но дружно и громко высказывают мнение, что в реальности такого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако жизнь показывает, что все может быть еще хуже.
О том, что пресловутая пятая статья устава НАТО, посвященная коллективной обороне, представляет собой пустышку-приманку, не писал на Западе разве что ленивый. Расписыванием сценария "Как бы нам повоевать с Россией, не вызвав ядерного апокалипсиса" последние месяцы занимались там самые крупные мозговые центры и СМИ. Да и основная идея лежит на поверхности: воевать должны отдельные страны (например, Польша) как самостоятельные субъекты, а не члены НАТО, тогда, мол, у Москвы не будет оснований бить по Вашингтону. Такая мелочь, что у России появится основание стереть с лица земли Варшаву, западными стратегами в расчет, разумеется, не принимается — "пустяки, дело-то житейское", как говорил Карлсон.
Таким образом, намерения США отправить на убой против России целые страны (для начала — соседствующие с нами) не то что не скрываются — они проговариваются максимально открыто и прямо. Однако те продолжают бестрепетно и непоколебимо идти по убийственному для них пути.
Два дня назад российский МИД заявил, что взлет истребителей F-16, предоставленных ВСУ, с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии будет нами рассматриваться как их участие в конфликте на Украине — с соответствующими ответными мерами. А уже вчера агентство Reuters сообщило, что Украина почти гарантированно не сможет использовать для F-16 свою инфраструктуру, поскольку ее взлетно-посадочные полосы заведомо непригодны для этих самолетов. Значит, следующий шажок к вовлечению данных стран в войну против нашего государства сделан, при этом хоть какое-то чувство самосохранения на данный момент демонстрирует разве что Словакия.
И всего этого США добиваются, абсолютно не скрывая и, наоборот, даже бравируя своим намерением цинично использовать данные страны против России и в итоге бросить их на произвол судьбы.
Обычно этот поразительный феномен объясняют купленной и подконтрольной американцам правящей элитой соответствующих государств, которым глубоко наплевать на собственную родину. Это, безусловно, важный фактор, но он не объясняет того, почему финское или румынское общество с открытыми глазами позволяет вести себя на убой во имя спасения заокеанского гегемона. Тем более даже в Европе имеются образцы приверженности властей и общества национальным интересам (та же Венгрия), а уж за пределами Запада такие примеры куда многочисленнее.
Древняя мудрость утверждает, что, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Возможно, мы наблюдаем проявление высшей справедливости и высшего наказания в виде лишения разума (и инстинкта самосохранения) целой цивилизации, которая полтысячелетия доминировала на планете, — и теперь ей предстоит расплачиваться за содеянное.