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Финляндия подпишет оборонное соглашение с США - РИА Новости, 14.12.2023
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15:40 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/soglashenie-1915820670.html
Финляндия подпишет оборонное соглашение с США
Финляндия подпишет оборонное соглашение с США - РИА Новости, 14.12.2023
Финляндия подпишет оборонное соглашение с США
Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать оборонное соглашение с США Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:40
2023-12-14T15:40
в мире
сша
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать оборонное соглашение с США Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщает пресс-служба кабмина. "На своем пленарном заседании 14 декабря 2023 года правительство Финляндии решило предложить президенту республики уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или, если ему помешают это сделать, министра иностранных дел Элину Валтонен подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении. Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) должно быть подписано в Вашингтоне в понедельник, 18 декабря. Поскольку DCA содержит положения законодательного характера, он подлежит утверждению парламентом, уточняет кабмин. DCA занимается такими вопросами, как доступ США к согласованным объектам и территориям и их использование; предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии; въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств; обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют; уголовная юрисдикция; и разнообразные практические вопросы, связанные с деятельностью войск США на территории Финляндии, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906923373.html
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в мире, сша, финляндия
В мире, США, Финляндия
Финляндия подпишет оборонное соглашение с США

Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать оборонное соглашение с США

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать оборонное соглашение с США Defence Cooperation Agreement (DCA), сообщает пресс-служба кабмина.
"На своем пленарном заседании 14 декабря 2023 года правительство Финляндии решило предложить президенту республики уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или, если ему помешают это сделать, министра иностранных дел Элину Валтонен подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) должно быть подписано в Вашингтоне в понедельник, 18 декабря. Поскольку DCA содержит положения законодательного характера, он подлежит утверждению парламентом, уточняет кабмин.
DCA занимается такими вопросами, как доступ США к согласованным объектам и территориям и их использование; предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии; въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств; обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют; уголовная юрисдикция; и разнообразные практические вопросы, связанные с деятельностью войск США на территории Финляндии, говорится в сообщении.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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