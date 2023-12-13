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МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте - РИА Новости, 13.12.2023
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17:13 13.12.2023 (обновлено: 17:43 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vzlet-1915582842.html
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте - РИА Новости, 13.12.2023
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:43
украина
польша
румыния
константин гаврилов
нато
f-16
вооруженные силы украины
обсе
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ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.&quot;Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры&quot;, — сказал он.Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин."В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", — пояснил Гаврилов.На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html
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украина, польша, румыния, константин гаврилов, нато, f-16, вооруженные силы украины, обсе
Украина, Польша, Румыния, Константин Гаврилов, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте

Гаврилов: взлет F-16 с баз Польши и Румынии приравняется к участию в конфликте

© AFP 2023 / RADOSLAW JOZWIAKИстребители F-16 во время учений НАТО в Польше
Истребители F-16 во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / RADOSLAW JOZWIAK
Истребители F-16 во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«

"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал он.

Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.
Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
Вчера, 15:58
Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.
«
"В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", — пояснил Гаврилов.
На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву первые истребители в 2024 году.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Посол России пригрозил Швейцарии последствиями за отправку оружия Украине
Вчера, 15:16
 
УкраинаПольшаРумынияКонстантин ГавриловНАТОF-16Вооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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