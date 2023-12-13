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МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте - РИА Новости, 13.12.2023
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:13
2023-12-13T17:43
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ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности."Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал он.Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин."В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", — пояснил Гаврилов.На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html
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украина, польша, румыния, константин гаврилов, нато, f-16, вооруженные силы украины, обсе
Украина, Польша, Румыния, Константин Гаврилов, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
Гаврилов: взлет F-16 с баз Польши и Румынии приравняется к участию в конфликте
ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«
"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал он.
Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.
Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.
«
"В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", — пояснил Гаврилов.
На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды
и Дания
. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву
первые истребители в 2024 году.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США
сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
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