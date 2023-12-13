https://ria.ru/20231213/vzlet-1915582842.html

МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте

МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте - РИА Новости, 13.12.2023

МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте

Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:13

2023-12-13T17:13

2023-12-13T17:43

украина

польша

румыния

константин гаврилов

нато

f-16

вооруженные силы украины

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915586501_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_530c274defdb2c93e3f854245442e2a8.jpg

ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности."Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал он.Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин."В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", — пояснил Гаврилов.На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html

https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915545866.html

украина

польша

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, румыния, константин гаврилов, нато, f-16, вооруженные силы украины, обсе