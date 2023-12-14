https://ria.ru/20231214/istrebitel-1915780268.html

"Непригодно": стал известен серьезный изъян главного оружия ВСУ

"Непригодно": стал известен серьезный изъян главного оружия ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

"Непригодно": стал известен серьезный изъян главного оружия ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:57

2023-12-14T13:57

2023-12-14T15:33

украина

польша

румыния

константин гаврилов

вооруженные силы украины

обсе

f-16

миг-29

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает агентство Reuters."Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины", — отметили в публикации.Кроме того, МиГ-29 и многие истребители советской эпохи предназначались для работы в трудных условиях взлетно-посадочной полосы и имели опускающиеся жалюзи над воздухозаборниками, чтобы предотвратить засасывание в двигатели обломков, когда самолет находится на земле, однако нижний воздухозаборник F-16 не имеет такой защиты и не предназначен для работы в суровых условиях, говорится в материале."F-16 <...> хрупкий. Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они (истребители. — Прим. ред.) будут находиться в среде, где (украинские пилоты. — Прим. ред.) будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать", — подметила эксперт Келли Грико.Накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, заявил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Как отметил дипломат, стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения аэродромов в постсоветской республике передаваемые ВСУ F-16 могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Амстердам рассчитывает отправить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html

https://ria.ru/20231214/kiev-1915686593.html

украина

польша

румыния

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украина, польша, румыния, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе, f-16, миг-29