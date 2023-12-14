https://ria.ru/20231214/strelba-1915892389.html

Пострадавшие при стрельбе в Брянске дети находятся в стабильном состоянии

Пострадавшие при стрельбе в Брянске дети находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 14.12.2023

Пострадавшие при стрельбе в Брянске дети находятся в стабильном состоянии

Дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске и находящиеся на лечении в московской больнице, находятся в стабильном состоянии и позитивном настрое, сообщила в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:19

2023-12-14T19:19

2023-12-14T19:19

здоровье - общество

брянск

брянская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске и находящиеся на лечении в московской больнице, находятся в стабильном состоянии и позитивном настрое, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. "Сегодня в московской детской больнице навестила наших ребят. В палате с мальчишками находятся мамы, которые поддерживают своих сыновей и помогают им выполнять все назначения врачей. Поговорили с ребятами об их увлечениях, планах в выборе будущей профессии. Общий настрой позитивный – это радует. Состояние здоровья стабильное, планы на выздоровление оптимистичные, что также подтвердили главврач и лечащие врачи", – написала омбудсмен. Мухина отметила, что пообщалась с родителями детей, находящихся на лечении, и остается на связи и с ними, и с детьми, которые получают лечение в Брянске. "Радует, что одна девочка уже выписана. Всем желаю скорейшего восстановления", – добавила она. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Двое пострадавших подростков были эвакуированы в Москву и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.

https://ria.ru/20231212/deti-1915413811.html

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здоровье - общество, брянск, брянская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии