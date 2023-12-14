https://ria.ru/20231214/putin-1915819281.html

Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской

Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской - РИА Новости, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской

Оценки ситуации в Республике Сербской совпадают с позицией России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:37

2023-12-14T15:37

2023-12-14T16:10

республика сербская

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

здоровье - общество

босния и герцеговина

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оценки ситуации в Республике Сербской совпадают с позицией России, заявил президент РФ Владимир Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.В ходе мероприятия журналистка из Республики Сербской упомянула, что серьезная ситуация в мире, возникающие конфликты от Украины до Ближнего Востока влияют на Балканы и усложняют очень серьезную ситуацию в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской. Она подчеркнула, что сербов обвиняют за их хорошие, братские, дружественные отношения с Россией и винят в расширении "так называемого злокачественного русского влияния". Также, по ее словам, в Сербии нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций."Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, и оценки этой ситуации наши с вашим политическим руководством полностью совпадают", - сказал Путин, подводя итоги года.Журналистка также поинтересовалась, каким Путин видит будущее Республики Сербской."Что касается будущего. Своё будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории, и какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или другой территории, в конечном итоге всё-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего, проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроение и планы, чаяния этих людей. Вот мы свою политику в отношении этого региона, и в отношении Боснии и Герцеговины, Республики Сербской будем строить именно на этих принципах", - отметил президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/kosovo-1915671071.html

https://ria.ru/20231209/kosovo-1914855013.html

республика сербская

россия

босния и герцеговина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика сербская, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, здоровье - общество, босния и герцеговина