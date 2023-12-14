Путин ответил на вопрос о будущем Республики Сербской
Путин: оценки ситуации в Республике Сербской совпадают с позицией России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оценки ситуации в Республике Сербской совпадают с позицией России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
В ходе мероприятия журналистка из Республики Сербской упомянула, что серьезная ситуация в мире, возникающие конфликты от Украины до Ближнего Востока влияют на Балканы и усложняют очень серьезную ситуацию в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской. Она подчеркнула, что сербов обвиняют за их хорошие, братские, дружественные отношения с Россией и винят в расширении "так называемого злокачественного русского влияния". Также, по ее словам, в Сербии нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций.
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"Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, и оценки этой ситуации наши с вашим политическим руководством полностью совпадают", - сказал Путин, подводя итоги года.
Журналистка также поинтересовалась, каким Путин видит будущее Республики Сербской.
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"Что касается будущего. Своё будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории, и какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или другой территории, в конечном итоге всё-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего, проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроение и планы, чаяния этих людей. Вот мы свою политику в отношении этого региона, и в отношении Боснии и Герцеговины, Республики Сербской будем строить именно на этих принципах", - отметил президент РФ.