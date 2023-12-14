https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html

В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей

В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей - РИА Новости, 14.12.2023

В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей

В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:33

2023-12-14T14:33

2023-12-14T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В ходе прямой линии к президенту России обратился главный врач Мелитопольского онкодиспансера, который обозначил проблему дефицита кадров медицинских работников и попросил рассмотреть дополнительные меры поддержки для медиков. В свою очередь Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей - до 2 миллионов рублей, для фельдшеров - до 1 миллиона рублей. "Сразу же по окончании прямой линии с президентом я собираю совещание правительства Запорожской области, весь гуманитарный блок, где мы проработаем предложения по поручению президента", - написал Балицкий.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, итоги года с владимиром путиным