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В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей - РИА Новости, 14.12.2023
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14:33 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей - РИА Новости, 14.12.2023
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей
В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:33
2023-12-14T14:33
общество
здоровье - общество
запорожская область
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В ходе прямой линии к президенту России обратился главный врач Мелитопольского онкодиспансера, который обозначил проблему дефицита кадров медицинских работников и попросил рассмотреть дополнительные меры поддержки для медиков. В свою очередь Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей - до 2 миллионов рублей, для фельдшеров - до 1 миллиона рублей. "Сразу же по окончании прямой линии с президентом я собираю совещание правительства Запорожской области, весь гуманитарный блок, где мы проработаем предложения по поручению президента", - написал Балицкий.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей

В Запорожской области проработают предложения Путина по проблеме дефицита врачей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В ходе прямой линии к президенту России обратился главный врач Мелитопольского онкодиспансера, который обозначил проблему дефицита кадров медицинских работников и попросил рассмотреть дополнительные меры поддержки для медиков. В свою очередь Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей - до 2 миллионов рублей, для фельдшеров - до 1 миллиона рублей.
"Сразу же по окончании прямой линии с президентом я собираю совещание правительства Запорожской области, весь гуманитарный блок, где мы проработаем предложения по поручению президента", - написал Балицкий.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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