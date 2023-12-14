https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей - РИА Новости, 14.12.2023
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей
В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:33
2023-12-14T14:33
2023-12-14T14:33
общество
здоровье - общество
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915774431_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_8d25aab2c71019c9e00cc5d2d05100cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В Запорожской области проработают предложения президента России Владимира Путина по решению проблемы, связанной с дефицитом медработников, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В ходе прямой линии к президенту России обратился главный врач Мелитопольского онкодиспансера, который обозначил проблему дефицита кадров медицинских работников и попросил рассмотреть дополнительные меры поддержки для медиков. В свою очередь Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей - до 2 миллионов рублей, для фельдшеров - до 1 миллиона рублей. "Сразу же по окончании прямой линии с президентом я собираю совещание правительства Запорожской области, весь гуманитарный блок, где мы проработаем предложения по поручению президента", - написал Балицкий.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/vrachi-1915769852.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915774431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_daae7f3517c44a7ddc6c4751d8e9a69a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
В Запорожской области проработают предложения Путина о дефиците врачей
В Запорожской области проработают предложения Путина по проблеме дефицита врачей