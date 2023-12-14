https://ria.ru/20231214/nauka-1915573380.html

Ученые узнали, какие врачи чаще всего назначают антибиотики

Ученые узнали, какие врачи чаще всего назначают антибиотики - РИА Новости, 14.12.2023

Ученые узнали, какие врачи чаще всего назначают антибиотики

Ученые СибГМУ изучили практику назначения антибактериальной терапии специалистами различного профиля и выяснили, с какой частотой врачи применяют антибиотики... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T03:00

2023-12-14T03:00

2023-12-14T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

белоруссия

казахстан

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МОСКВА,14 дек – РИА Новости. Ученые СибГМУ изучили практику назначения антибактериальной терапии специалистами различного профиля и выяснили, с какой частотой врачи применяют антибиотики для лечения своих пациентов. Исследование показало, что отоларингологи (ЛОРы), урологи и клинические фармакологи чаще других узких специалистов назначают антибиотики. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health.Противомикробные препараты – антибиотики – представляют собой лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Резистентность (устойчивость) к этим препаратам ВОЗ назвала одной из десяти глобальных угроз здоровью населения всего мира. По мнению медицинских аналитиков, для того, чтобы наметить пути решения этой проблемы, необходимо четкое понимание текущей ситуации.В научном исследовании, проведенном в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ), приняли участие врачи из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Для этого была использована электронная анкета, которая рассылалась с помощью базы данных крупнейшего в России образовательного медицинского ресурса. В общей сложности было разослано более 40 тысяч анкет."Проанализировав количество назначений в неделю, мы пришли к выводу, что чаще всего – свыше 10 раз в неделю – антибиотики назначают ЛОРы, урологи и клинические фармакологи", – сообщила доцент кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ Марина Федотова.При этом она добавила, что участковые педиатры и терапевты назначают антибиотики значительно реже.По ее словам, около 80% опрошенных респондентов отметили, что им редко приходится сталкиваться с просьбами пациентов о назначении антибиотиков. Между тем, как утверждает Федотова, зарубежные исследования, например в Турции, показывают, что 60-70% докторов испытывают давление со стороны пациентов, которые настоятельно просят назначить им антибиотики."Аналогичные исследования за рубежом показывают, что иностранные специалисты зачастую принимают во внимание финансовое положение пациента и могут назначить антибиотики по его требованию. В то время как наше исследование выявило обратную картину, российские врачи строго следуют действующим клиническим рекомендациям", – подчеркнула Федотова.Кроме того, исследование СибГМУ показало, что у большинства российских медицинских специалистов есть возможность проводить бактериологическое исследование и оценивать чувствительность микрофлоры к тем или иным антибактериальным препаратам, однако врачи чаще всего этого не делают, а назначают антибиотики эмпирически, следуя клиническим рекомендациям. "Эмпирическое назначение антибиотиков – обычная клиническая практика при некоторых заболеваниях бактериального происхождения (например, при пневмонии, отите, цистите и пр.), ведь бакпосев может занять до 7 дней, и это время будет потеряно с терапевтической точки зрения", – добавила Федотова.В рамках исследования ученые также выяснили мнение врачей о запрете свободной продажи антибиотиков, который был введен несколько лет назад. Большинство опрошенных докторов считают данную инициативу правильной и отмечают, что их практика практически не изменилась на фоне действующего запрета (такое мнение высказали 73,3% опрошенных).По мнению сибирских ученых, полученные в ходе исследования данные являются основой планирования образовательных мероприятий для специалистов различного уровня (врачей первичного звена здравоохранения и узкопрофильных специалистов).Исследование выполнено при поддержке программы развития университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

https://ria.ru/20231118/nauka-1909781992.html

https://ria.ru/20230808/zagryaznenie-1888881938.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, белоруссия, казахстан, воз, снг, медицина, антибиотики, здоровье - общество