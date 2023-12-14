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Свердловский министр выехал в больницу, на которую пожаловались Путину
Свердловский министр выехал в больницу, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 14.12.2023
Свердловский министр выехал в больницу, на которую пожаловались Путину
Глава министерства здравоохранения Свердловской области выехал для проверки больницы поселка Рефтинский, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:45
2023-12-14T15:45
2023-12-14T15:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Свердловской области выехал для проверки больницы поселка Рефтинский, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, сообщает департамент информационной политики региона.Житель поселка Рефтинский во время звонка на большую ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, сообщил, что местная больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает оборудования, а зарплаты медперсоналу очень низкие, в связи с чем местные жители не могут получить нормальную медицинскую помощь.. "Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников", - приводятся в сообщении слова главы региона Евгения Куйвашева.Как отметил губернатор, Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям.Рефтинский является крупнейшим поселком городского типа Свердловской области, расположен в 110 километрах от Екатеринбурга, в нем проживают более 15 тысяч человек.
https://ria.ru/20231214/kardiozabolevaniya-1915814054.html
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общество, свердловская область, андрей карлов, евгений куйвашев, екатеринбург, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Свердловская область, Андрей Карлов, Евгений Куйвашев, Екатеринбург, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Свердловский министр выехал в больницу, на которую пожаловались Путину
Глава свердловского Минздрава выехал в больницу, на которую пожаловались Путину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Свердловской области выехал для проверки больницы поселка Рефтинский, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, сообщает департамент информационной политики региона.
Житель поселка Рефтинский во время звонка на большую ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, сообщил, что местная больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает оборудования, а зарплаты медперсоналу очень низкие, в связи с чем местные жители не могут получить нормальную медицинскую помощь..
«
"Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников", - приводятся в сообщении слова главы региона Евгения Куйвашева.
Как отметил губернатор, Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям.
Рефтинский является крупнейшим поселком городского типа Свердловской области, расположен в 110 километрах от Екатеринбурга, в нем проживают более 15 тысяч человек.
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