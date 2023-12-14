https://ria.ru/20231214/alkogol-1915669540.html
Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного
Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного - РИА Новости, 14.12.2023
Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного
Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ (есть в распоряжении РИА Новости) пришел от замглавы Минпромторга... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:24
2023-12-14T03:24
2023-12-14T11:47
общество
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россия
виктор евтухов
султан хамзаев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ (есть в распоряжении РИА Новости) пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву."Минпромторг России согласовал проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.20 г. №3650-р, подготовленный Минфином России. На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции", - рассказал депутат.Как пояснил депутат, речь идет о мороженном, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%."Ранее акцентировал внимание на важности темы, тем более, в преддверии новогодних праздников. Всевозможные десерты украсят праздничные столы. Важно, чтобы они были безопасны для наших граждан, а алкогольные десерты продавались строго с соблюдением мер госрегулирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил Хамзаев.
https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html
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общество, здоровье - общество, россия, виктор евтухов, султан хамзаев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Виктор Евтухов, Султан Хамзаев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного
Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ (есть в распоряжении РИА Новости) пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву.
"Минпромторг России согласовал проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.20 г. №3650-р, подготовленный Минфином России. На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции", - рассказал депутат.
Как пояснил депутат, речь идет о мороженном, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%.
"Ранее акцентировал внимание на важности темы, тем более, в преддверии новогодних праздников. Всевозможные десерты украсят праздничные столы. Важно, чтобы они были безопасны для наших граждан, а алкогольные десерты продавались строго с соблюдением мер госрегулирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил Хамзаев.
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