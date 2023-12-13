https://ria.ru/20231213/papa-1915439501.html
Папа Франциск рассказал о месте, где он хочет быть похороненным
Папа Франциск рассказал о месте, где он хочет быть похороненным - РИА Новости, 13.12.2023
Папа Франциск рассказал о месте, где он хочет быть похороненным
Папа Римский Франциск рассказал в интервью мексиканскому телеканалу N+, что уже обсуждал свои похороны с организаторами таких церемоний, и сообщил, что будет... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:08
2023-12-13T06:08
2023-12-13T06:08
религия
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал в интервью мексиканскому телеканалу N+, что уже обсуждал свои похороны с организаторами таких церемоний, и сообщил, что будет захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Место уже подготовлено, хочу быть погребенным в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, очень. Я всегда ходил туда. Всегда по воскресеньям утром задерживался там на какое-то время. Есть очень сильная связь", - рассказал папа в интервью мексиканскому телеканалу N+, которое прошло в Ватикане. Говоря о своей смерти и предстоящей похоронной церемонии, он иронично заметил, что "есть и такая вероятность, и нужно подготовиться", добавив, что уже встречался с организаторами церемоний папских похорон. Папа Франциск 6 декабря впервые публично появился на открытом воздухе после перенесенного бронхита, из-за болезни он был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую конференцию COP-28 в Дубае. В интервью он рассказал, что самочувствие его улучшилось, однако призвал помолиться за его здоровье, потому что "старость приходит без макияжа, одна, такая, какая есть". "С другой стороны - уметь принимать дары старости. Надо признать, что можно сделать много хорошего и в другой позиции... Сейчас все поездки переосмысляются. Они могут быть и дальними, но они переосмыслены. Ограничение, наложенное на человека, дает начало чему-то другому. Это сложнее, большая старость, это приятно", - добавил понтифик.
https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html
https://ria.ru/20231203/peremirie-1913457854.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Папа Франциск рассказал о месте, где он хочет быть похороненным
Папа Франциск заявил, что хочет быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре
МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал в интервью мексиканскому телеканалу N+, что уже обсуждал свои похороны с организаторами таких церемоний, и сообщил, что будет захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
"Место уже подготовлено, хочу быть погребенным в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, очень. Я всегда ходил туда. Всегда по воскресеньям утром задерживался там на какое-то время. Есть очень сильная связь", - рассказал папа в интервью мексиканскому телеканалу N+, которое прошло в Ватикане
.
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Говоря о своей смерти и предстоящей похоронной церемонии, он иронично заметил, что "есть и такая вероятность, и нужно подготовиться", добавив, что уже встречался с организаторами церемоний папских похорон.
Папа Франциск 6 декабря впервые публично появился на открытом воздухе после перенесенного бронхита, из-за болезни он был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую конференцию COP-28 в Дубае
. В интервью он рассказал, что самочувствие его улучшилось, однако призвал помолиться за его здоровье, потому что "старость приходит без макияжа, одна, такая, какая есть".
"С другой стороны - уметь принимать дары старости. Надо признать, что можно сделать много хорошего и в другой позиции... Сейчас все поездки переосмысляются. Они могут быть и дальними, но они переосмыслены. Ограничение, наложенное на человека, дает начало чему-то другому. Это сложнее, большая старость, это приятно", - добавил понтифик.
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