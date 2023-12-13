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Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 13.12.2023
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13:28 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915513437.html
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии
Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:28
2023-12-13T13:28
азия
казахстан
россия
сергей лавров
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
совет федерации рф
обсе
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас казахи хотят вот это Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии преобразовать в организацию. Мы их поддерживаем, но это должна быть именно евразийская организация", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Россия работает над обеспечением евразийской безопасности и не намерена ни от кого отгораживаться, однако взаимодействовать на этом направлении будет "с теми, кто не хочет обеспечивать свою безопасность за счет других, с теми, кто на евразийском континенте готов, в отличие от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.), воплотить в жизнь принципы неделимости безопасности". СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897911930.html
https://ria.ru/20221014/putin-1824102081.html
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азия, казахстан, россия, сергей лавров, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), совет федерации рф, обсе, в мире
Азия, Казахстан, Россия, Сергей Лавров, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Совет Федерации РФ, ОБСЕ, В мире
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии

Лавров: Совещание по мерам доверия в Азии надо преобразовать в организацию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас казахи хотят вот это Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии преобразовать в организацию. Мы их поддерживаем, но это должна быть именно евразийская организация", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Россия работает над обеспечением евразийской безопасности и не намерена ни от кого отгораживаться, однако взаимодействовать на этом направлении будет "с теми, кто не хочет обеспечивать свою безопасность за счет других, с теми, кто на евразийском континенте готов, в отличие от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.), воплотить в жизнь принципы неделимости безопасности".
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
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АзияКазахстанРоссияСергей ЛавровСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)Совет Федерации РФОБСЕВ мире
 
 
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