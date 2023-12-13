https://ria.ru/20231213/lavrov-1915513437.html
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии
Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:28
2023-12-13T13:28
2023-12-13T13:28
азия
казахстан
россия
сергей лавров
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
совет федерации рф
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас казахи хотят вот это Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии преобразовать в организацию. Мы их поддерживаем, но это должна быть именно евразийская организация", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Россия работает над обеспечением евразийской безопасности и не намерена ни от кого отгораживаться, однако взаимодействовать на этом направлении будет "с теми, кто не хочет обеспечивать свою безопасность за счет других, с теми, кто на евразийском континенте готов, в отличие от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.), воплотить в жизнь принципы неделимости безопасности". СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897911930.html
https://ria.ru/20221014/putin-1824102081.html
азия
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, казахстан, россия, сергей лавров, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), совет федерации рф, обсе, в мире
Азия, Казахстан, Россия, Сергей Лавров, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Совет Федерации РФ, ОБСЕ, В мире
Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии
Лавров: Совещание по мерам доверия в Азии надо преобразовать в организацию