https://ria.ru/20231213/lavrov-1915513437.html

Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии

Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров рассказал об идее Казахстана по Совещанию по мерам доверия в Азии

Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:28

2023-12-13T13:28

2023-12-13T13:28

азия

казахстан

россия

сергей лавров

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

совет федерации рф

обсе

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию по обеспечению безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас казахи хотят вот это Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии преобразовать в организацию. Мы их поддерживаем, но это должна быть именно евразийская организация", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Россия работает над обеспечением евразийской безопасности и не намерена ни от кого отгораживаться, однако взаимодействовать на этом направлении будет "с теми, кто не хочет обеспечивать свою безопасность за счет других, с теми, кто на евразийском континенте готов, в отличие от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.), воплотить в жизнь принципы неделимости безопасности". СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897911930.html

https://ria.ru/20221014/putin-1824102081.html

азия

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азия, казахстан, россия, сергей лавров, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), совет федерации рф, обсе, в мире