https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915579143.html
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:59
2023-12-13T16:59
2023-12-13T17:10
рамзан кадыров
общество
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу"."Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос про состояние здоровья.
https://ria.ru/20231011/kadyrov-1901915270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, общество, здоровье - общество, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Общество, Здоровье - Общество, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года
Кадыров заявил, что хочет взять отпуск, чтобы посмотреть со стороны на работу
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу".
"Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос про состояние здоровья.
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