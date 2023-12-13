https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915579143.html

Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года

Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу". РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:59

2023-12-13T16:59

2023-12-13T17:10

рамзан кадыров

общество

здоровье - общество

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу"."Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос про состояние здоровья.

https://ria.ru/20231011/kadyrov-1901915270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, общество, здоровье - общество, чеченская республика (чечня)