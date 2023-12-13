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Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года - РИА Новости, 13.12.2023
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16:59 13.12.2023 (обновлено: 17:10 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kadyrov-1915579143.html
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:59
2023-12-13T17:10
рамзан кадыров
общество
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу"."Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос про состояние здоровья.
https://ria.ru/20231011/kadyrov-1901915270.html
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рамзан кадыров, общество, здоровье - общество, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Общество, Здоровье - Общество, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце следующего года

Кадыров заявил, что хочет взять отпуск, чтобы посмотреть со стороны на работу

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года и "посмотреть со стороны на работу".
"Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило", - сказал Кадыров в среду в ходе прямой линии с жителями региона, отвечая на вопрос про состояние здоровья.
Кадр видео, опубликованного Рамзаном Кадыровым
Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе
11 октября, 08:30
 
Рамзан КадыровОбществоЗдоровье - ОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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