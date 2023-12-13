https://ria.ru/20231213/aktsiya-1915634583.html

В Марфо-Мариинской обители в Москве стартовала акция "Гирлянда добра"

В Марфо-Мариинской обители в Москве стартовала акция "Гирлянда добра" - РИА Новости, 13.12.2023

В Марфо-Мариинской обители в Москве стартовала акция "Гирлянда добра"

Благотворительная акция "Гирлянда добра" стартовала в среду в Марфо-Мариинской обители в Москве, сообщила пресс-служба монастыря. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:07

2023-12-13T20:07

2023-12-13T20:07

религия

москва

елизавета федоровна

марфо-мариинская обитель

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Гирлянда добра" стартовала в среду в Марфо-Мариинской обители в Москве, сообщила пресс-служба монастыря. "Мы благодарны каждому человеку, кто найдет возможность и поучаствует в нашей благотворительной акции. Вместе с вами мы создали добрую предновогоднюю традицию помогать тем, кто не может обойтись без поддержки", - цитирует пресс-служба руководителя благотворительных программ Марфо-Мариинской обители Екатерину Шашову. Участвовать в акции в пользу подопечных социальных проектов обители могут все желающие. Пресс-служба подчеркнула, что в начале XX века великая княгиня Елизавета Федоровна создала Марфо-Мариинскую обитель милосердия и помогала многим нуждающимся в Москве. Собранные в ходе акции средства будут направлены на помощь неизлечимо больным детям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам, а также на иные нужды в наступающем году. Сегодня в Марфо-Мариинской обители милосердия действуют восемь проектов помощи людям: служба помощи нуждающимся "Работа со случаем", центр семейного устройства, Елизаветинский детский дом, патронажная служба, развивающий центр детей с ДЦП "Елизаветинский сад", телефонная справочная служба, детская выездная паллиативная служба, центр реабилитации для детей с ДЦП.

https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html

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москва, елизавета федоровна, марфо-мариинская обитель, россия