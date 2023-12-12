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Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей

Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей - РИА Новости, 12.12.2023

Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей

Мусульмане полностью поддерживают внутриполитический курс РФ и президента Владимира Путина, направленный на сохранение традиционных ценностей, запрос на это... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:22

2023-12-12T12:22

2023-12-12T12:22

религия

россия

владимир путин

равиль гайнутдин

азербайджан

алжир (провинция)

московская соборная мечеть

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мусульмане полностью поддерживают внутриполитический курс РФ и президента Владимира Путина, направленный на сохранение традиционных ценностей, запрос на это есть у подавляющего большинства граждан страны, заявил на Международном мусульманском форуме председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин. "Заявляем о полном одобрении внутриполитического курса, направленного на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. Не только Ислам, но и другие традиционные религии России поддерживают сохранение и укрепление семьи как союза мужчины и женщины, сохранение детей и молодежи от навязывания им извращенных представлений о семье и браке. И мы знаем, что такой запрос соответствует устремлениям подавляющего большинства российских граждан вне зависимости от их национальной, религиозной, социальной принадлежности", - сказал Гайнутдин на пленарном заседании форума. Международный мусульманский форум, начавшийся в Московской соборной мечети во вторник, собрал мусульманских духовных лидеров, муфтиев и теологов из Азербайджана, Алжира, Египта, Италии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Палестины, Сирии, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран. На нем также выступил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема форума в этом году - "Роль религиозных лидеров в защите духовно-нравственных ценностей и укреплении мира и безопасности".

https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915051539.html

россия

азербайджан

алжир (провинция)

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россия, владимир путин, равиль гайнутдин, азербайджан, алжир (провинция), московская соборная мечеть, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат