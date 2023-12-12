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Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей - РИА Новости, 12.12.2023
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Религия
 
12:22 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/tsennosti-1915270809.html
Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей
Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей - РИА Новости, 12.12.2023
Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей
Мусульмане полностью поддерживают внутриполитический курс РФ и президента Владимира Путина, направленный на сохранение традиционных ценностей, запрос на это... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:22
2023-12-12T12:22
религия
россия
владимир путин
равиль гайнутдин
азербайджан
алжир (провинция)
московская соборная мечеть
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мусульмане полностью поддерживают внутриполитический курс РФ и президента Владимира Путина, направленный на сохранение традиционных ценностей, запрос на это есть у подавляющего большинства граждан страны, заявил на Международном мусульманском форуме председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин. "Заявляем о полном одобрении внутриполитического курса, направленного на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. Не только Ислам, но и другие традиционные религии России поддерживают сохранение и укрепление семьи как союза мужчины и женщины, сохранение детей и молодежи от навязывания им извращенных представлений о семье и браке. И мы знаем, что такой запрос соответствует устремлениям подавляющего большинства российских граждан вне зависимости от их национальной, религиозной, социальной принадлежности", - сказал Гайнутдин на пленарном заседании форума. Международный мусульманский форум, начавшийся в Московской соборной мечети во вторник, собрал мусульманских духовных лидеров, муфтиев и теологов из Азербайджана, Алжира, Египта, Италии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Палестины, Сирии, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран. На нем также выступил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема форума в этом году - "Роль религиозных лидеров в защите духовно-нравственных ценностей и укреплении мира и безопасности".
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россия
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россия, владимир путин, равиль гайнутдин, азербайджан, алжир (провинция), московская соборная мечеть, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Россия, Владимир Путин, Равиль Гайнутдин, Азербайджан, Алжир (провинция), Московская соборная мечеть, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
Муфтий заявил о поддержке курса Путина на сохранение традиционных ценностей

Муфтий Гайнутдин заявил о поддержке курса Путина на сохранение ценностей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мусульмане полностью поддерживают внутриполитический курс РФ и президента Владимира Путина, направленный на сохранение традиционных ценностей, запрос на это есть у подавляющего большинства граждан страны, заявил на Международном мусульманском форуме председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
«
"Заявляем о полном одобрении внутриполитического курса, направленного на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. Не только Ислам, но и другие традиционные религии России поддерживают сохранение и укрепление семьи как союза мужчины и женщины, сохранение детей и молодежи от навязывания им извращенных представлений о семье и браке. И мы знаем, что такой запрос соответствует устремлениям подавляющего большинства российских граждан вне зависимости от их национальной, религиозной, социальной принадлежности", - сказал Гайнутдин на пленарном заседании форума.
Международный мусульманский форум, начавшийся в Московской соборной мечети во вторник, собрал мусульманских духовных лидеров, муфтиев и теологов из Азербайджана, Алжира, Египта, Италии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Палестины, Сирии, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран. На нем также выступил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема форума в этом году - "Роль религиозных лидеров в защите духовно-нравственных ценностей и укреплении мира и безопасности".
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РелигияРоссияВладимир ПутинРавиль ГайнутдинАзербайджанАлжир (провинция)Московская соборная мечетьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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