https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html
В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"
В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины" - РИА Новости, 12.12.2023
В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"
Преображенский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко по делу о... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:14
2023-12-12T13:14
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении, передаёт корреспондент РИА Новости из за суда. "Окончательно назначить Кравченко наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Валентина Лебедева. Кроме того, ему запретили на два года работать в здравоохранении и столько же заниматься врачебной деятельностью (после освобождения). Ранее прокурор в прениях сторон попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима. Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. Ему вменили взяточничество, однако вскоре дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий и злоупотребление. По данным следствия, Кравченко, будучи председателем медицинской комисии и давя на других её членов, без каких-либо на то оснований способствовал освобождению четырех арестантов, дабы "разгрузить перенаселенное СИЗО". Кроме того, он без причины допустил длительное нахождение в филиале больницы "авторитетного" обвиняемого, так как условия там комфортнее, нежели в изоляторе, объяснял адвокат Дмитрий Рощин. Свою вину врач не признал. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Процесс проходил в закрытом от публики режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений медицинского характера.
https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html
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происшествия, москва, валентин лебедев, матросская тишина
Происшествия, Москва, Валентин Лебедев, Матросская тишина
В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"
Бывший главврач "Матросской тишины" получил семь лет за липовые диагнозы
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении, передаёт корреспондент РИА Новости из за суда.
«
"Окончательно назначить Кравченко наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Валентина Лебедева.
Кроме того, ему запретили на два года работать в здравоохранении и столько же заниматься врачебной деятельностью (после освобождения). Ранее прокурор в прениях сторон попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима.
Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. Ему вменили взяточничество, однако вскоре дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий и злоупотребление.
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По данным следствия, Кравченко, будучи председателем медицинской комисии и давя на других её членов, без каких-либо на то оснований способствовал освобождению четырех арестантов, дабы "разгрузить перенаселенное СИЗО".
Кроме того, он без причины допустил длительное нахождение в филиале больницы "авторитетного" обвиняемого, так как условия там комфортнее, нежели в изоляторе, объяснял адвокат Дмитрий Рощин.
Свою вину врач не признал. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Процесс проходил в закрытом от публики режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений медицинского характера.
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