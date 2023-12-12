https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html

В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"

В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины" - РИА Новости, 12.12.2023

В Москве вынесли приговор бывшему главврачу "Матросской тишины"

Преображенский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко по делу о... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:14

2023-12-12T13:14

2023-12-12T13:18

происшествия

москва

валентин лебедев

матросская тишина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего главного врача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении, передаёт корреспондент РИА Новости из за суда. "Окончательно назначить Кравченко наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Валентина Лебедева. Кроме того, ему запретили на два года работать в здравоохранении и столько же заниматься врачебной деятельностью (после освобождения). Ранее прокурор в прениях сторон попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии строгого режима. Кравченко задержали в Москве в январе 2022 года. Ему вменили взяточничество, однако вскоре дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий и злоупотребление. По данным следствия, Кравченко, будучи председателем медицинской комисии и давя на других её членов, без каких-либо на то оснований способствовал освобождению четырех арестантов, дабы "разгрузить перенаселенное СИЗО". Кроме того, он без причины допустил длительное нахождение в филиале больницы "авторитетного" обвиняемого, так как условия там комфортнее, нежели в изоляторе, объяснял адвокат Дмитрий Рощин. Свою вину врач не признал. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Процесс проходил в закрытом от публики режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений медицинского характера.

https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html

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происшествия, москва, валентин лебедев, матросская тишина