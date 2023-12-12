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Турпоток в Россию из стран ШОС за год вырос в три раза
Турпоток в Россию из стран ШОС за год вырос в три раза - РИА Новости, 12.12.2023
Турпоток в Россию из стран ШОС за год вырос в три раза
Россию в 2023 году уже посетили три миллиона туристов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в три раза больше, чем годом ранее, заявил на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:05
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россию в 2023 году уже посетили три миллиона туристов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в три раза больше, чем годом ранее, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов. "Число туристов из стран ШОС в Россию по сравнению с прошлым годом выросло в три раза и составило три миллиона человек", – сказал Логвинов. Кроме того, по его словам, Узбекистан в 2023 году посетило свыше двух миллионов туристов из стран ШОС, а Казахстан – свыше 700 тысяч гостей из государств-членов ШОС. "В целом, надо сказать, что сотрудничество в области туризма занимает все более важное значение в повестке дня ШОС. И это отнюдь не случайно: у государств-членов есть четкое общее понимание того, что потенциал туристических обменов далеко не ограничивается исключительно культурно-развлекательными и коммерческими аспектами", – сказал Логвинов. "В настоящее время в рамках механизма регулярных встреч руководителей национальных туристских администраций государств-членов ведется работа по созданию условий для беспрепятственных турпоездок внутри региона ШОС, включая восстановление прямого авиасообщения, вопросы совместимости национальных платежных систем, а также совершенствования механизмов страхования", – подчеркнул замгенсека. Он также отметил, что возможности безвизовых турпоездок сейчас в основном прорабатываются на двусторонней основе, "однако же не исключено, что в достаточно обозримом будущем это будет осуществлено на многосторонней основе". ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, ШОС
Турпоток в Россию из стран ШОС за год вырос в три раза
Турпоток в Россию из стран ШОС вырос в три раза, составив три миллиона гостей
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россию в 2023 году уже посетили три миллиона туристов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в три раза больше, чем годом ранее, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов.
"Число туристов из стран ШОС в Россию по сравнению с прошлым годом выросло в три раза и составило три миллиона человек", – сказал Логвинов.
Кроме того, по его словам, Узбекистан
в 2023 году посетило свыше двух миллионов туристов из стран ШОС, а Казахстан
– свыше 700 тысяч гостей из государств-членов ШОС.
"В целом, надо сказать, что сотрудничество в области туризма занимает все более важное значение в повестке дня ШОС. И это отнюдь не случайно: у государств-членов есть четкое общее понимание того, что потенциал туристических обменов далеко не ограничивается исключительно культурно-развлекательными и коммерческими аспектами", – сказал Логвинов.
"В настоящее время в рамках механизма регулярных встреч руководителей национальных туристских администраций государств-членов ведется работа по созданию условий для беспрепятственных турпоездок внутри региона ШОС, включая восстановление прямого авиасообщения, вопросы совместимости национальных платежных систем, а также совершенствования механизмов страхования", – подчеркнул замгенсека.
Он также отметил, что возможности безвизовых турпоездок сейчас в основном прорабатываются на двусторонней основе, "однако же не исключено, что в достаточно обозримом будущем это будет осуществлено на многосторонней основе".
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия
, Иран
, Казахстан, Китай
, Киргизия
, Россия, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан
, Белоруссия
и Монголия
, страны-партнеры – Азербайджан
, Армения
, Камбоджа
, Непал
, ОАЭ
, Турция
и Шри-Ланка
.
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