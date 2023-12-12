https://ria.ru/20231212/orvi-1915326692.html

Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 12.12.2023

Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в России, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% за последнюю неделю,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:13

2023-12-12T15:13

2023-12-12T15:13

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в России, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На 49 неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении. Вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны, уточнили в пресс-службе. Кроме того, по итогам последней недели в России зарегистрировано более 107 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19