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Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 12.12.2023
Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в России, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% за последнюю неделю,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:13
2023-12-12T15:13
2023-12-12T15:13
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в России, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На 49 неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении. Вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны, уточнили в пресс-службе. Кроме того, по итогам последней недели в России зарегистрировано более 107 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжается
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в России, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На 49 неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечен рост числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8% по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
Вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по итогам последней недели в России зарегистрировано более 107 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.
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