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Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой - РИА Новости, 12.12.2023
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Шоубиз
 
12:11 12.12.2023 (обновлено: 13:58 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/loza-1915252738.html
Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой
Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой - РИА Новости, 12.12.2023
Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой
Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:11
2023-12-12T13:58
шоубиз
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой.&quot;В новостных порталах смакуют якобы рассекреченный райдер украинской певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы в России. Я посмотрел – обычные понты вроде тонированного &quot;мерса&quot; и усиленной охраны&quot;, — написал артист. Исполнителя песни "Плот" особенно возмутили такие требования в райдер, как "заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания", а также "занавесить окна плотными шторами". Артист уверен, что все эти "мелочи не тянут на 25 тысяч евро", как утверждают журналисты. Автор-исполнитель ранее уже высказывался об излишнем пиаре артистов, покинувших Россию после начала СВО. По его мнению, если не интересоваться жизнью уехавших звезд, то и тем для разговоров не будет.Весной прошлого года экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева публично осудила СВО и вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.В октябре Брежнева призналась в соцсетях, что развелась с Меладзе и выпустила мини-альбом на украинском языке. На днях СМИ сообщили, что Брежнева готова вновь выступать в России, и опубликовали райдер певицы. Сама исполнительница эту информацию не прокомментировала.
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вера брежнева, юрий лоза, константин меладзе, россия, украина, киев, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Вера Брежнева, Юрий Лоза, Константин Меладзе, Россия, Украина, Киев, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой

Юрий Лоза назвал "понтами" утекший в Сеть райдер певицы Веры Брежневой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой.
«

"В новостных порталах смакуют якобы рассекреченный райдер украинской певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы в России. Я посмотрел – обычные понты вроде тонированного "мерса" и усиленной охраны", — написал артист.

Исполнителя песни "Плот" особенно возмутили такие требования в райдер, как "заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания", а также "занавесить окна плотными шторами".
Артист уверен, что все эти "мелочи не тянут на 25 тысяч евро", как утверждают журналисты.
Автор-исполнитель ранее уже высказывался об излишнем пиаре артистов, покинувших Россию после начала СВО. По его мнению, если не интересоваться жизнью уехавших звезд, то и тем для разговоров не будет.
Весной прошлого года экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева публично осудила СВО и вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.
В октябре Брежнева призналась в соцсетях, что развелась с Меладзе и выпустила мини-альбом на украинском языке. На днях СМИ сообщили, что Брежнева готова вновь выступать в России, и опубликовали райдер певицы.

Сама исполнительница эту информацию не прокомментировала.
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ШоубизВера БрежневаЮрий ЛозаКонстантин МеладзеРоссияУкраинаКиевЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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