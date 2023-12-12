https://ria.ru/20231212/loza-1915252738.html

Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой

Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой - РИА Новости, 12.12.2023

Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой

Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:11

2023-12-12T12:11

2023-12-12T13:58

шоубиз

вера брежнева

юрий лоза

константин меладзе

россия

украина

киев

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577384281_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_4811ed9d146988cff531256658056c83.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой."В новостных порталах смакуют якобы рассекреченный райдер украинской певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы в России. Я посмотрел – обычные понты вроде тонированного "мерса" и усиленной охраны", — написал артист. Исполнителя песни "Плот" особенно возмутили такие требования в райдер, как "заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания", а также "занавесить окна плотными шторами". Артист уверен, что все эти "мелочи не тянут на 25 тысяч евро", как утверждают журналисты. Автор-исполнитель ранее уже высказывался об излишнем пиаре артистов, покинувших Россию после начала СВО. По его мнению, если не интересоваться жизнью уехавших звезд, то и тем для разговоров не будет.Весной прошлого года экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева публично осудила СВО и вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.В октябре Брежнева призналась в соцсетях, что развелась с Меладзе и выпустила мини-альбом на украинском языке. На днях СМИ сообщили, что Брежнева готова вновь выступать в России, и опубликовали райдер певицы. Сама исполнительница эту информацию не прокомментировала.

https://ria.ru/20230708/morozov-1882773647.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вера брежнева, юрий лоза, константин меладзе, россия, украина, киев, знаменитости, новости шоу-бизнеса