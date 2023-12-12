Юрия Лозу возмутил новогодний райдер Веры Брежневой
Юрий Лоза назвал "понтами" утекший в Сеть райдер певицы Веры Брежневой
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Певец Юрий Лоза разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором раскритиковал попавший в открытый доступ в Сети новогодний райдер певицы Веры Брежневой.
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"В новостных порталах смакуют якобы рассекреченный райдер украинской певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы в России. Я посмотрел – обычные понты вроде тонированного "мерса" и усиленной охраны", — написал артист.
Исполнителя песни "Плот" особенно возмутили такие требования в райдер, как "заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания", а также "занавесить окна плотными шторами".
Артист уверен, что все эти "мелочи не тянут на 25 тысяч евро", как утверждают журналисты.
Автор-исполнитель ранее уже высказывался об излишнем пиаре артистов, покинувших Россию после начала СВО. По его мнению, если не интересоваться жизнью уехавших звезд, то и тем для разговоров не будет.
Весной прошлого года экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева публично осудила СВО и вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.
В октябре Брежнева призналась в соцсетях, что развелась с Меладзе и выпустила мини-альбом на украинском языке. На днях СМИ сообщили, что Брежнева готова вновь выступать в России, и опубликовали райдер певицы.
Сама исполнительница эту информацию не прокомментировала.
Сама исполнительница эту информацию не прокомментировала.